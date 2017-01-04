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حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 5 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 5 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 5 يناير 2017

مهنياً: إنجازات بالجملة في مجال عملك تولد مزيدا من الحركة فتزداد ثقتك بنفسك

عاطفياً: يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور الصعبة

صحياً: لا تنزعج من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، ستتكيف معها في الأيام المقبلة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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