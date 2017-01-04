بالصور: «محمد شاهين» يحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين وسط نجوم ستار أكاديمي

على طريقة Surprise party بترتيب من “اميرة داود” في كافيه “جبريال” بالمهندسين احتفل أصدقاء نجم النسخة العاشرة والحاصل على لقب ستار أكاديمي “محمد شاهين” بعيد ميلاده الحادي والعشرين وسط حضور كبير من أصدقائه.

حضر حفل عيد ميلاد محمد شاهين كلا من صديقه بنفس الموسم “مينا عطا” اللذان حققا سويا نجاحا كبيرا العام الماضي بأغنية “أنا الصاحب” التي اقتربت عدد مشاهداتها لخمسة ملايين مشاهدة كما حضر أيضا رنا سماحة التي حضرت من الاسكندرية خصيصا بعد الانتهاء من تسجيل إحدى أغاني ألبومها المقرر نزوله قريبا وحضرت شيرين يحيى قادمة من “بلجيكا” بعد إحياء عدة حفلات بأوروبا وحضر كلا من محمد سراج و سالي أحمد من نجوم برنامج ستار اكاديمي.

كما حضر أيضا كلا من منظم الحفلات محمد منصور والمصور أحمد كوتي الذي حضر ايضا خصيصا من شرم الشيخ بعد حفل النجم راغب علامة وحضر كلا من المنتج ميدو منيب ومن صانعي الموسيقي كلا من مصطفى رؤوف وأحمد المالكي و محمود يحيى ومحمد عاطف الحلو وأيضا الاستايلست لطيفة بكري وكريم فاروق جورج اسكندر وأحمد شيحة وياسر حماية.

يذكر أنه بعد إتمام شاهين 21 عاما أصبح له الآن حق توقيع كافة العقود التي يبرمها مع أي من شركات الإنتاج والقائمين على أي عمل فني الأمر الذي يعرقل شاهين في خطواته في العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات.