نشرة ONA ا «القرموطي»يغادر العاصمة.. صلاح عبدالله يقدم برنامج على الحياة.. “الأوقاف” تطالب بوقف عرض “مولانا”

عداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

> طالب دكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، بوقف عرض فيلم”مولانا”..للمزيد

أعلن الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه «مانشيت القرموطي» عن مغادرته قناة العاصمة 2 نهائيا ..للمزيد

يستعد الفنان صلاح عبد الله لتقديم برنامج «سطوح عم صلاح» والمقرر عرضه على شاشة الحياة، وتدور فكرة البرنامج كوميدي ترفيهي خفيف..للمزيد

أكدت مصادرلـ «ONA» أن عودة الإعلامية بثينة كامل، للعمل بنشرة الأخبار في قطاع الأخبار، لابد أن تكون خلال 15 يوم..للمزيد

يستضيف برنامج “ممكن”، والذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، على شاشة “سي بي سي”، الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، وذلك مساء اليوم، في تمام العاشرة مساءً..للمزيد