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نشرة ONA ا «القرموطي»يغادر العاصمة.. صلاح عبدالله يقدم برنامج على الحياة.. “الأوقاف” تطالب بوقف عرض “مولانا”

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نشرة ONA ا "القرموطي" يغادر العاصمة.. صلاح عبدالله يقدم " سطوح عم صلاح" على الحياة.. "الأوقاف" تطالب بوقف عرض "مولانا"

عداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.
> طالب دكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، بوقف عرض فيلم”مولانا”..للمزيد

أعلن الإعلامي جابر القرموطي فى برنامجه «مانشيت القرموطي» عن مغادرته قناة العاصمة 2 نهائيا ..للمزيد

الإعلامي جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي

يستعد الفنان صلاح عبد الله لتقديم برنامج «سطوح عم صلاح» والمقرر عرضه على شاشة الحياة، وتدور فكرة البرنامج كوميدي ترفيهي خفيف..للمزيد

صلاح عبدالله

صلاح عبدالله

أكدت مصادرلـ «ONA» أن عودة الإعلامية بثينة كامل، للعمل بنشرة الأخبار في قطاع الأخبار، لابد أن تكون خلال 15 يوم..للمزيد

بثينة كامل

بثينة كامل

يستضيف برنامج “ممكن”، والذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، على شاشة “سي بي سي”، الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، وذلك مساء اليوم، في تمام العاشرة مساءً..للمزيد 

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