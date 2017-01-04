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أخبار المغرب اليوم.. اقتصاد المملكة يحقق 1.2% نموا بالربع الأخير من 2016

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أخبار المغرب اليوم.. اقتصاد المملكة يحقق 1.2% نموا بالربع الأخير من 2016 أخبار المغرب اليوم.. اقتصاد المملكة يحقق 1.2% نموا بالربع الأخير من 2016

>إعداد – آمال رسلان

تناولت أخبار المغرب اليوم، أعلان المملكة المغربية أن اقتصادها نما فى الربع الاخير من عام 2016 الماضى، بنسبة 1.2 %.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب، إن البلاد نما بنسبة 1.2% فى الربع الأخير من 2016 التى عرفت  نهايته جفافا شديدا ألحق أضرارا بالقطاع الزراعي.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، بيان المكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب فى المغرب إنه اختار مستشارا ماليا وآخر قانونيا لمشروع زيادة واردات الغاز الطبيعى المسال الذى تقدر تكلفته الإجمالية بـ4.6 مليارات دولار.

واهتمت أخبار المغرب اليوم أيضا، باعلان البنك المركزى المغربى ووزارة المالية الترخيص لـ 5 بنوك إسلامية تشاركية والسماح لثلاثة بنوك محلية بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها، بينها بنوك من وقطر والبحرين.


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