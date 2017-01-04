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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 5 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 5 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 5 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: اذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك

عاطفياً: أسبوع عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا سيترك انعكاسات ايجابية

صحياً: إيجاد الوقت الملائم للقيام بتمارين رياضية عامل مؤثر من أجل صحة أفضل

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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