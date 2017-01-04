مصطفى الفقي:7 يناير أجازة بدعها «مبارك»

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الموائمة السياسية التي لجأ إليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، طوال فترة حكمه كانت سببا رئيسيا في الاحتقان الطائفي في مصر.

وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن “مبارك” كان يتعاطف مع المطالب القبطية، وهو صاحب فكرة جعل يوم 7 يناير إجازة رسمية.

وأوضح المفكر السياسي، أن تاريخ مصر يشهد تهميش الأقباط في تولي المناصب في الدولة، منتقدا عدم وجود أي مسيحي في أيا من مناصب الدولة وحتى الجامعات الحكومية لا يوجد أي رئيس جامعة حكومية قبطي.