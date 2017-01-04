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ضبط تاجر حدايد وبويات لاتجاره بالعملات الأجنبية بدمياط

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ضبط تاجر حدايد وبويات لاتجاره بالعملات الأجنبية بدمياط ضبط تاجر حدايد وبويات لاتجاره بالعملات الأجنبية بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، برئاسة الرائد محمد السعدنى والنقيب خالد شوقى وكيل مباحث الأموال العامة، مساء اليوم، من إلقاء القبض على "معتز .ا" 45 عاما، ومقيم بشارع التحرير ويعمل تاجر حدايد وبويات بشارع الحدادين، وعثر بحوزته على 215 دولار، و300 ريال سعودى، و6 آلاف يورو، و240 ألف جنيه مصرى، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 55 لسنة 2017 ،وتم اقتياده إلى قسم شرطة أول دمياط تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

 

يذكر أن مباحث الأموال العامة، قد القت فى وقت سابق القبض على "السيد الإمام "، تاجر عملة وصاحب مكتب صرافة الجمهورية، ووجهت له تهمة الاتجار بالعملة بطريقة غير شرعية واستخدامه مخزن خلف مكتب الصرافة الخاص به والمغلق بشارع الجلاء لنشاطة بتغيير العملات الأجنبية، وضبط بحوزته 87 ألف جنيه مصرى و5800 دولار، وتم تحرير محضر رقم 56 لسنة 2017.

 


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