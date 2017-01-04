الوحمات الدموية لحديثى الولادة.. الأسباب وطرق العلاج

كتب بيتر إبراهيم

الوحمة الدموية تصيب العديد من الأطفال حول العالم وتظهر فى العديد من الأماكن فى الجسم أبرزها الوجه والصدر والظهر، وتكون غريبة الشكل عن باقى الجسم، وينتج عنها تغير لون الجلد، وهى إما تكون موجودة عند الولادة أو تظهر وتتطور بعد فترة قصيرة من الولادة.

وقال الدكتور وائل غانم، أستاذ واستشارى جراحة الأطفال، بكلية الطب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوحمات تتميز بألوان مختلفة، بما فى ذلك البنى، الأسود، الأزرق شاحب اللون والوردى والأبيض والأحمر، أو الأرجوانى، لافتاً إلى أن بعض الوحمات هى أصباغ فقط على سطح الجلد والبعض الآخر تتكون فوق سطح الجلد أو تمتد إلى الأنسجة تحت الجلد.

وأوضح "غانمم" أن سبب معظم الوحمات غير معروف وليست بسبب الوراثة.

- أنواع الوحمات

هناك نوعان رئيسيان من الوحمات وهما الوحمات الصباغية هى علامات على الجلد تكون موجودة عند الولادة، وتتميز باللون البنى أو الأسود إلى مزرق أو الأزرق الرمادى اللون، والوحمات الدموية أو الوعائية (التى لها علاقة مع الدم)، وهى غالبا ما تكون وردية أو بنفسجى أو حمراء وتتطور بعد الولادة، ولها ثلاثة أنواع.

1- ورم الفراولة

قد تظهر أورام وعائية تشبه الفراولة حيث تكون حمراء وبها شعر فى أى مكان على الجسم، وتكون أكثر شيوعاً على الوجه وفروة الرأس والظهر، أو الصدر، وتتألف من والأوعية الدموية الصغيرة، ويمكن أن لات ظهر عند الولادة، وتتطور خلال أول عدة أسابيع بعد ذلك، ويمكن أن تنمو بسرعة، وقد يبقى حجمها ثابت، ومن ثم تهدأ.

2- الورم الوعائى الكهفى من الأورام التى تقع أكثر عمقاً، وقد تبدو وكأنها كتلة إسفنجية حمراء أو زرقاء من أنسجة مليئة بالدم، وقد تختفى من تلقاء نفسها عادة مع اقتراب الطفل إلى سن المدرسة، وفى معظم الحالات، الأورام الوعائية تختفى بعد مرور 10 أعوام.

3- وحمة سمك السلمون (وتسمى أيضا عضات اللقلق) هى وحمات شائعة جدا وتظهر على الأطفال حديثى الولادة الرضع، وتكون أكثر شيوعا على الجبين، الجفنين، والشفة العليا، ما بين الحاجبين، والجزء الخلفى من الرقبة، وفى كثير من الأحيان، هذه العلامات تتلاشى مع نمو الرضيع.

هل تحتاج الوحمات إلى علاج؟

وأشار غنيم إلى أن معظم الوحمات لا تحتاج إلى علاج وعادة ما تبقى مستقرة مع نمو الطفل ومع ذلك، فإن بعضها يمكن أن يشبه أورام الأوعية الدموية وتدعى "أورام وعائية" وقد تحتاج إلى علاج بسبب موقعها، مثل الوحمات التى تكون بجوار العين.

كيف تتم إزالة الوحمات؟

ويمكن أن تشمل علاجات الوحمات الحمراء:

- العلاج بالتبريد (التجميد)

- الليزر

- استئصال جراحى

وفى بعض الحالات، لا يتم التعامل مع الوحمات حتى بلوغ الطفل سن المدرسة، ومع ذلك، تتم إزالتها فى وقت سابق إذا كانت تعرقل الوظائف الحيوية مثل الرؤية أو التنفس.