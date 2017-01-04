ننشر مذكرة سيدات الطائرة جلوس لمجلس الوزراء ضد اللجنة البارالمبية

كتبت أسماء عمر

تقدمت عدد من لاعبات منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس صباح اليوم بمذكرة ضد اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومن المنتظر أن تعرض المذكرة على رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع للبت فى الأمر .

يذكر أن اللجنة كانت قد قررت إيقاف 6 لاعبات من أساسيات المنتخب وهن منى محمد عثمان ورجاء حسين سيد ونورا عبد الحليم وإسراء أحمد إسماعيل ودنيا ناصر فتحى ورانيا صلاح عبد العزيز، بادعاء أن اللاعبات غادرن معسكر بطولة القارات بالصين قبل الموعد المحدد، رغم تأكيد اللاعبات على بقائهن في المعسكر، وتقدمت اللاعبات بشكوى إلى وزارة الرياضة للتظلم من عدم الإيقاف وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للبت فى الأزمة.

وأوصت اللجنة برفع الإيقاف عن اللاعبات فى العشرين من ديسمبر الماضى إلا أن البارالمبية لم تلتزم بالموعد المحدد ولم تتدخل الوزارة لإنصاف اللاعبات.