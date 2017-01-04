أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2016 .. التشكيل الرسمى للجهاز الفنى

كتب أحمد سمير

سيطرت أجواء الجهاز الفنى لنادي الزمالك على أخبار القلعة البيضاء اليوم الأربعاء 4 يناير 2017 ، حيث أعلن المجلس الأبيض التشكيل الرسمى للجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى والذى شهد لغط كبير بخلاف حسم العديد من الملفات أبرزها استمرار إسماعيل يوسف مدير الكرة فى منصبه .

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، على طلب محمد حلمى المدير الفنى بتفعيل دور أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة ومنحه اختصاصات إدارية واسعة خلال المرحلة القادمة.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الجهاز المعاون الذى استقر عليه بشكل رسمى محمد حلمى ليعاونه فى تدريب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء.

أجرى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ، اتصالا هاتفيا مع إسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس للحصول على موافقته لانضمام خالد جلال المدير الفنى للأخير للجهاز الفنى للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة .

ورحب رئيس منتخب السويس بانضمامه مديره الفنى لجهاز الزمالك لكنه طلب الانتظار لحين خوض فريقه مباراته المقبل بدورى القسم الثانى أمام دمياط يوم الاثنين المقبل وهو ما وافق عليه مسئولو الزمالك .

أكد نبيل محمود المدير الفنى لفريق الأولمبى ، أنه تحت أمر نادي الزمالك، فى أى وقت وذلك بعد استبعاده من التشكيل النهائى للجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى .

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، بالتصويت على قرار بقاء إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق من عدمه ضمن الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى، وذلك خلال الجلسة التى عقدها المجلس الأبيض اليوم للإعلان الرسمى عن تشكيل الجهاز الفنى .

وشهد التصويت موافقة كافة أعضاء مجلس الزمالك على استمرار إسماعيل يوسف بالجهاز الفنى باستثناء رحاب أبو رجيلة الذى اعترض على القرار وطلب كتابة اعتراضه بشكل رسمى فى محضر مجلس الإدارة .

خرج نادى الزمالك من سباق المنافسة على لقب أفضل نادى فى أفريقيا 2016، وفقا لما أعلنه موقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم الأربعاء.

سفرت قرعة كأس مصر للكرة الطائرة على صعود الأهلى والزمالك والطيران وطلائع الجيش وهليوليدو وسموحة إلى دور السادس عشر مباشرة.