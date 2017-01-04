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أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2016

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أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2016 أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2016

>كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2016 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطنى وإعلان التشكيل الرسمى للجهاز الفنى لنادي الزمالك .

 

 

 

 

 

حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك).

 

خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى).

 

خط الوسط: محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)

 

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا ).

 

 

 

 

 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، منع لاعبى الفريق الكروى وكذلك أفراد الجهاز الفنى من الحديث لوسائل الإعلام خلال الفترة القادمة .

 

من جانبه ، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك والمشرف على فريق الكرة أن المجلس الأبيض قرر توقيع عقوبة مادية على أي لاعب قدرها 10 آلاف جنيه ، وتوقيع عقوبة قدرها 20 ألف جنيه على أى فرد بالجهاز الفني يصدر تصريحات إعلامية بدون إذن.

 

 

 

 

 

منح اتحاد الكرة إدارة النادي الأهلى، الضوء الأخضر لاستعادة أحمد الشيخ من نادي المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون أن يتم قيده في المقعد الشاغر، خاصة وأن اسم الشيخ لم يرفع من القائمة الحمراء عند انتقاله معاراً لصفوف مصر المقاصة.

 

من جهته أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الجبلاية أنه من حق الأهلى استعادة الشيخ في حالة التوصل مع المقاصة على اتفاق بقطع الإعارة، وذلك في المقعد الـ29 والذي يشغله الشيخ مع إمكانية تعاقد الأهلي مع لاعب آخر بخلاف الشيخ في الميركاتو الشتوي.

 

 

 

 

 

أعرب حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق سموحة، عن ندمه بعد الموافقة على تولى قيادة الفريق فى ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكداً أن الوقت الذى تسلم فيه زمام القيادة كان صعباً جداً ولا يساعد على النجاح.

 

 

 

 

 

اعترض مندوبو أندية الأهلى والزمالك على جدول الدورة المجمعة الأولى للدورى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 13 يناير الجارى .

 

و جاء اعتراض القطبين خلال قرعة كأس مصر التى أقيمت اليوم بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة ، بسبب رغبتهم فى إنهاء الدورة المجمعة بلقاء القمة فى حين أن الجدول يفيد بإقامة لقاء الأهلى مع طلائع الجيش فى الختام.

 

 

 

 

 

تحددت مواجهات الدور الثانى للبطولة العربية للسلة، المقامة حاليا فى مصر، وتستمر حتى ٨ يناير الجارى.

 

تلتقى الجزائر مع البحرين ، والفائز يواجه مصر فى أولى مباريات نصف النهائى ، بينما يتقابل الإمارات والسعودية والفائز يواجه المغرب ، فى المباراة الثانية لنصف النهائى .

 

 

 

 

 

فاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره السعودى بنتيجة ٧٣- ٥٠، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة  للدور التمهيدى من البطولة العربية المقامة فى القاهرة، وتستمر حتى ٨ يناير الحالى، ويشارك فى منافستها ٦ فرق عربية.

 

 

 

 

 

تواجد طارق خيرى المدير الفنى لسلة الأهلى، بصحبة مساعده إسلام على فى المدرجات لمتابعة ودعم المصرى فى مواجهته أمام ، والتى تقام حاليا فى إطار منافسات البطولة العربية للسلة.

 

 

 

 

 

انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى قرار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى استبعاد محمد عواد من القائمة النهائية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، قائلا، "انت خدته 4 ايام ليه واستفدت منه ايه كان من الأولى  تركه للمنتخب العسكرى حتى ينتظم في معسكره قبل المشاركة في بطولة العالم العسكرية".

 

 

 

 

 

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الجهاز المعاون الذى استقر عليه بشكل رسمى محمد حلمى ليعاونه فى تدريب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء.


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