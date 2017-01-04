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مواجهة ودية بين إنبى والوحدة السعودى الأحد

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مواجهة ودية بين إنبى والوحدة السعودى الأحد مواجهة ودية بين إنبى والوحدة السعودى الأحد

>كتب عمرو جاب الله

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، عن خوض مواجهة ودية مع الوحدة السعودي، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى بداية فترة إعداد الفريق الأول ضمن فترة التوقف الجارية.

كان إنبى قد استأنف تدريباته اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة طلائع الجيش، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز ومن المقرر أن يدخل الفريق البترولى معسكر مغلق  لمدة 9 أيام بداية من يوم الثلاثاء 10 يناير ويمتد إلى الخميس 19 يناير فى الإسماعيلية، ثم يعود الفريق إلى تدريباته فى القاهرة قبل السفر إلى برج العرب لإقامة معسكر ثانى بداية من يوم 29 يناير إلى 6 فبرابر المقبل.


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