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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 5 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 5 يناير 2017 حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 5 يناير 2017

برج الحمل

مهنياً: يجب أن تكون حذراً لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ

عاطفياً: عامل الشريك بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعاً بتمضية حياتك المستقبلية معه

صحياً: عليك أن تتدارك الأمور بسرعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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