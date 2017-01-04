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تعديل وزاري مرتقب خلال أيام يطيح بنصف حكومة شريف إسماعيل وأبرز الوزراء المستبعدين

  • مصر
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تعديل وزاري مرتقب خلال أيام يطيح بنصف حكومة شريف إسماعيل وأبرز الوزراء المستبعدين تعديل وزاري مرتقب خلال أيام يطيح بنصف حكومة شريف إسماعيل وأبرز الوزراء المستبعدين

تعاني بعض الوزارات في حكومة المهندس شريف إسماعيل من قصور شديد في الأداء، وشهدت أزمات كثير في شتى النواحي خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها أزمة الأدوية واختفاؤها من الأسواق ومعاناة الكثير من المرضى في سبيل الحصول على الدواء، ثم الاتفاق مع شركات الأدوية بزيادة جديدة في الأسعار تصل إلى 50% على بعض الأدوية، هذا بالإضافة إلى أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والتي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري، هذا بخلاف أزمة السلع الغذائية وغلاء الأسعار وغيرها، الأمر الي يتطلب تعديل وزاري عاجل للسيطرة على الوضع وحل هذه الأزمات.


تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل

واليوم أكدت مصادر حكومية مطلعة على أنه يجرى مشاورات الآن للإطاحة بنصف حكومة المهندس شريف إسماعيل، وإجراء تعديل وزاري موسع يطيح بعدد كبير من الوزراء الذين شهدت وزارتهم أزمات، ولم يقوموا بتطوير أدائهم.


الإطاحة بنصف حكومة إسماعيل في التعديل الوزاري

وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري الجديد سيطيح بوزير البيئة والتعليم، والتعليم العالي، ومعهم  وزير الصحة والقوى العاملة، ووزير الثقافة والسياحة وغيرهم، وأنه يجري الآن الاتفاق على أسماء الوزراء الجدد الذين من المزمع أن يحلفوا اليمين قبل نهاية يناير الحالي.

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