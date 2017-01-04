تكفيريون يشعلون النار في 30 سيارة نظافة بالعريش

اقتحم عدد من التكفيرين مقر شركة كير سيرفس “الخاصة بالنظافة” بدائرة قسم ثاني العريش بالأسلحة الآلية، وقاموا بتهديد العمال وأشعلوا النيران في جميع سيارات الشركة وعددها 30 ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمني أن هدف الجماعات التكفيرية من حرق الشركة وسياراتها هو تعطيل عملية جمع القمامة بشوارع مدينة العريش لتسهيل زرع العبوات الناسفة داخل أكياس القمامة إذا تراكمت في المدينة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الإرهابيون فيها شركة النظافة حيث سبق للجماعات التكفيرية العام الماضي اقتحام مقر الشركة بحي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش وحرق عدد من محتويات الشركة وسياراتها.