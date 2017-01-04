أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تكفيريون يشعلون النار في 30 سيارة نظافة بالعريش

Google+ Print
تكفيريون يشعلون النار في 30 سيارة نظافة بالعريش تكفيريون يشعلون النار في 30 سيارة نظافة بالعريش

أرشيفية

اقتحم عدد من التكفيرين مقر شركة كير سيرفس “الخاصة بالنظافة” بدائرة قسم ثاني العريش بالأسلحة الآلية، وقاموا بتهديد العمال وأشعلوا النيران في جميع سيارات الشركة وعددها 30 ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمني أن هدف الجماعات التكفيرية من حرق الشركة وسياراتها هو تعطيل عملية جمع القمامة بشوارع مدينة العريش لتسهيل زرع العبوات الناسفة داخل أكياس القمامة إذا تراكمت في المدينة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الإرهابيون فيها شركة النظافة حيث سبق للجماعات التكفيرية العام الماضي اقتحام مقر الشركة بحي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش وحرق عدد من محتويات الشركة وسياراتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا