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أخبار الأردن.. الدولة الأردنية تحتل مركزاً مرموقاً بدليل التنمية البشرية

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أخبار الأردن.. الدولة الأردنية تحتل مركزاً مرموقاً بدليل التنمية البشرية أخبار الأردن.. الدولة الأردنية تحتل مركزاً مرموقاً بدليل التنمية البشرية

>إعداد – آمال رسلان

تناولت أخبار الأردن اليوم، تصريحات خبير الموارد البشرية الكويتى الدكتور فهد فضالة أن الأردن يحتل مركزاً مرموقاً فى دليل التنمية البشرية الأخير، ويأتى ترتيبه ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

كما شملت أخبار الأردن اليوم، لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة حيث سلم قبل مغادرته القاهرة اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح ، رسالة خطية من الملك عبدالله الثانى، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التى يستضيفها الأردن نهاية مارس المقبل.

ونقل وزير خارجية الأردن تحيات وأطيب أمنيات الملك عبد الله للرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز الملك عبد الله بالعلاقات الأخوية التى تربط القيادتين والشعبين.

واهتمت أخبار الأردن أيضا استضافة العاصمة الأردنية عمان مؤتمرا استثنائيا شارك فيه أساتذة من 4 دول لبحث موضوع تدريس اللغة العبرية لطلاب الجامعات من إلى .

 

 


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