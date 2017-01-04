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نقيب الفلاحين: التكلفة الفعلية لطن قصب السكر 750 جنيها

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نقيب الفلاحين: التكلفة الفعلية لطن قصب السكر 750 جنيها نقيب الفلاحين: التكلفة الفعلية لطن قصب السكر 750 جنيها

أرشيفية

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن قرار الصادر اليوم الأربعاء، بتحديد سعر شراء طن قصب السكر، من المزارعين بمبلغ 620 جنيها، غير مرضي للمزارعين والفلاحين، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية لزراعة طن قصب السكر تبلغ 750 جنيها.
> وأضاف “واصل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أن بعض الشركات امتنعت عن العمل، بسبب مطالبة المزارعين بتحديد سعر ألف جنيه لطن قصب السكر، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك هامش ربح بسيط يحققه الفلاح والمزارع من زراعة قصب السكر.
> وأكد نقيب الفلاحين، أن وزارة والتجارة الداخلية، تقوم باستيراد طن قصب السكر من الخارج بمبلغ 560 دولار، بما يعادل الـ10 آلاف جنيه مصري.

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