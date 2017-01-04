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البابا تواضروس : الناس جائعة للفرح ونحتاج للوحدة أكثر من الانقسام

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البابا تواضروس : الناس جائعة للفرح ونحتاج للوحدة أكثر من الانقسام البابا تواضروس : الناس جائعة للفرح ونحتاج للوحدة أكثر من الانقسام

فى أولى عظاته بعام 2017، قدم البابا تواضروس ما سماه دستور العام الجديد، حيث وضع خمس مبادئ أساسية أطلقها فى عظته التى ألقاها من طنطا اليوم الأربعاء، أهمها معرفة الله بشكل حقيقى والصلاة من أجل الناس ودحض الشر، وإسعاد الآخرين ، والأمانة، قائلا: الناس جائعة للفرح، ونحتاج للوحدة أكثر من الانقسام.

وقال البابا: املأ حياتك وحياة من حولك بالفرح ففي العالم اليوم بدأ البشر يتعاملون مع الآلة أكثر من تعامل الإنسان مع الإنسان، فبدأ الناس يفقدون روح الفرح وبدأت تظهر عليه معالم الكآبة والحزن، نتيجة تعامله مع آلة لا تشعر ولا تستطيع أن تحب.

وأستطرد: الناس جائعة للفرح فهناك العديد من البشر الذين لا يعرفون طريق ولا مكان الفرح، مطالبًا الحضور بأن يجعلوا أنفسهم مسئولين عن إسعاد الآخرين، حتي ولو بابتسامة أو زيارة، أو حتي إجراء مكالمة تليفونية، وهى في ظاهرها أشياء بسيطة ولكنها مفرحة للآخرين، مشيراً إلى أن الفرح لا يرتبط بشيء، ولكنه يأتي من معرفة وصلاة.

واختتم البابا : نحن في حاجة إلى الوحدة، محذرًا من الانقسام والتحزب فهي أكبر خطيئة تغضب الله.

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