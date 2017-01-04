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مجلس الوزراء: لا مؤشرات على تعديل وزاري قريبا

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مجلس الوزراء: لا مؤشرات على تعديل وزاري قريبا مجلس الوزراء: لا مؤشرات على تعديل وزاري قريبا

السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد انتهاء اجتماع اليوم الأربعاء، عن التعديل الوزاري، ردا منه على أحد أسئلة الصحفيين بأن “التعديل الوزاري وارد”، ليست إشارة إلى تعديل وزاري وشيك.

وأضاف “سلطان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، و يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أن رئيس الوزراء تحدث من حيث المبدأ، مؤكدا أنه عندما تكون هناك حاجة لتعديل وزاري سيقوم بذلك.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي مؤشرات عن تعديل وزاري قريبا..

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