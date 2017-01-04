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طبيبة تقتل حماتها بالدقهلية: "رجعت شقتى لقتها غيرت الكالون"

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طبيبة تقتل حماتها بالدقهلية: "رجعت شقتى لقتها غيرت الكالون" طبيبة تقتل حماتها بالدقهلية: "رجعت شقتى لقتها غيرت الكالون"

>الدقهلية شريف الديب

كشف تحريات ضباط مباحث طلخا بالدقهلية بعد شهر ونصف تورط طبيبة فى قتل حماتها بعد قيام الأخيرة بسبها والتعدى عليها بالأيدى واتهامها فى شرفها.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتوصل الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث طلخا من كشف غموض حادث مقتل عايدة عبد البديع متولى 66 سنة، حيث كشفت التحريات إلى أن الدكتورة دعاء زوجة ابن المجنى عليها كانت فى خلاف مع زوجها بسبب حماتها لكون زوجها يحمل شهادة معهد فنى صناعى.

كانت المجنى عليها تعامل الزوجة معاملة سيئة وتظن به دائما ظن السوء، وهو ما دفعها للانفصال عن زوجها المقيم فى منذ ثمانى أشهر، وبعد التواصل بينهما عن طريق الإنترنت اتفقوا فيما بينهما على العودة مرة أخرى لبعضهما، وقام بالحجز لها ولنجلهما للذهاب إليه بالمملكة العربية السعودية، فعادت الطبية من بيت والدها إلى بيت الزوجية لجمع بعض متعلقاتها من شقة الزوجية استعدادا للسفر، فوجدت حماتها غيرت كالون الشقة، فدخلت شقة حماتها لتطالبها بنسخ أخرى من مفاتيح شقتها، إلا أن حماتها وبختها واتهامها بالباطل ونشبت مشادة بينهما بالأيدى وتطورت لسحب الأخيرة سكينا من مطبخ حماتهاوقامت بطعنها، لقيت مصرعها على إثرها.

كما كشفت التحريات إصابة الطبيبة بحالة نفسية نتيجة الضغوط التى تعرضت لها خلال فترة زوجها وكانت تعالج منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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