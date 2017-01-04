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القبض على مشتبه به بمطار هيثرو البريطانى قادم من القاهرة

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القبض على مشتبه به بمطار هيثرو البريطانى قادم من القاهرة القبض على مشتبه به بمطار هيثرو البريطانى قادم من القاهرة

>كتب أنس حبيب

أعلنت سلطات الأمن البريطانية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عاما بمطار هيثرو فى العاصمة الإنجليزية لندن، بعد الاشتباه فى حيازته منشورات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية وفقا لما نشره موقع الإندبندنت.

 

وقالت سلطات الأمن البريطانية أن الرجل كان قادما من العاصمة المصرية القاهرة، وقد ألقى القبض عليه كجزء من تحقيق تجريه سلطات الأمن حول احتمالية تعرض مدن إنجليزية لهجمات إرهابية.

 

ونفى المسئولون أن يكون الرجل متصلا بتنظيمات مثل داعش، لكنها أوضحت أن القبض عليه جاء تحت القسم 58 من قانون الإرهاب الذى يعتبر أى شخص يمتلك منشورات تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية متهما ومطلوبا من قبل القانون.

 


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