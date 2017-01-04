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بالفيديو…«هيكل»: لا توجد ضغوط تمارس على البرلمان بشأن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود

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بالفيديو…«هيكل»: لا توجد ضغوط تمارس على البرلمان بشأن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بالفيديو…«هيكل»: لا توجد ضغوط تمارس على البرلمان بشأن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لا توجد ضغوط تمارس على البرلمان بشأن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع ، مؤكدًا أنه لن يقوم نائب بالتصويت في ما يخص اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد اقتناع تام.

وأضاف «هيكل»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، الأربعاء، أن الضمير الوطنى هو الفيصل الوحيد في اتفاقية الحدود، والأمر سيستغرق شهورًا، مشيرًا إلى أن نظر البرلمان في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يتعارض مع نظر القضاء، فالأحكام القضائية كاشفة وستأخذ في الاعتبار قدر المستطاع.

وأكد أسامة هيكل أن البرلمان سيدرس كل جوانب الاتفاقية ولن يصدر أي قرار إلا بعد النظر بشكل دقيق في كافة التفاصيل، ستستغرق شهورا طويلة.

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