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مهندس مصري يخترع جهاز يحول المياه المالحة لعذبه بالطاقة الشمسية

  • مصر
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يعتبر العقل المصري من أفضل العقول فى العالم ولكن يحدث ذلك إذا تم توفير البيئة المناسبة لهذا العقل أن يبدع ونحن ها هنا اليوم أمام مهندس مصري شاب إخترع مشروع القرن الذي ينتظرها العالم أجمل بإمكانية بسيطة ولكن العقل المصري لديه القدرة على الإبداع فى إى وقت وفى إي ظروف.

حيث تمكن المهندس المصرى طاهر الجندى من إنتاج محطة لتحويل الماء المالح إلى ماء شرب بدرجة نقاء عالية، وتم تسجيلها كبراءة اختراع فى مكتب البراءة الدولى بسويسرا ” WIPO ” ، وقال طاهر الجندى، الذى حصل على بكالوريوس هندسة كهريائية من جامعة حلوان عام 1987، ويسكن بمدينة العبور فى القاهرة، فى رسالته لخدمة صحافة المواطن، إنه سجل 13 براءة اختراع من قبل، منها 10 براءت مسجلة دوليًا و3 آخرى مسجلة فى .

وأكد طاهر على أن تكلفة تحويل الماء المالح إلى ماء عذب وذلك من خلال محطته التى اخترعها أن متوسط تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء يصل إلى 4 جنيهات وأكد على أنه يعمل الأن على تطوير وحدة الإختراع ليصل إلى 20 متراً مكعباً.

وعبر طاهر الجندي على أمنيته أن يجد من يتعاون معه من أجهزة الدولة والجهات المختصة فى مصر، فى استغلال هذا الاختراع والعمل على تطويره، مشيرًا إلى أنه حاول التوصل إلى هذا الأمر من قبل إلا أنه لم يوفق فى ذلك، باستثناء اهتمام بعض الأساتذة بالمركز القومى للبحوث ودعمهم للمشروع ماليا من أموالهم الخاصة، علمًا بأن هذه النوعية من المحطات ذات سعر منافس للتقنيات الأخرى الموجودة حاليا خاصة فى المحطات ذات السعات الكبيرة.

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