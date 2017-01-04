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بالصور مباحث الغربية تداهم منزل تاجر سلاح وتضبط أسلحة نارية وذخيرة

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بالصور مباحث الغربية تداهم منزل تاجر سلاح وتضبط أسلحة نارية وذخيرة بالصور مباحث الغربية تداهم منزل تاجر سلاح وتضبط أسلحة نارية وذخيرة

>الغربية اسلام الخياط

داهمت أجهزة الأمن بمباحث مركز طنطا، منزل عاطل، وتمكنت من ضبطه و بحوزته أسلحه نارية وطلقات بقصد الاتجار. 

 

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد خيرى جعيصه رئيس مباحث المركز، يفيد تمكن النقيب أحمد جمعه معاون مباحث المركز بعد استخراج اذن النيابة العامة، من ضبط (احمد.ص.س) عاطل 28 عاما، مقيم برما دائره المركز،  وبحوزته بندقية آلى وبندقية خرطوش وفرد مجوز، وطبنجه 9 ملى و 60 طلقه آلى و 11 طلقه خرطوش .

 

وتم اصطحاب المتهم لديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه علي النيابة العامة ، والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

 

 

 


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