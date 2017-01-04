«محافظ بورسعيد» يستقبل وفد من مركز معلومات مجلس الوزراء

المراسل – جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مساعدة المحافظة في اتخاذ القرارات من خلال الإحصائيات الدورية والبيانات التي يقوم بمدها لمركز معلومات المحافظة وكذلك مراكز معلومات الأحياء والتي تساعد كثير على إنجاز الأعمال .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد وفد من مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة اللواء حمدي حلمي نائب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء وبحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدير مركز المعلومات بالمحافظة حيث طالب المحافظ بزيادة التعاون بين مركز المعلومات والمحافظة من خلال تطوير مراكز المعلومات بالمحافظة بأحدث النظم والوسائل لمواكبة السرعة الكبيرة في تناول المعلومات.

وأشار المحافظ بأن المحافظة تمتلك طاقة بشرية على أعلى مستوى في مراكز معلومات الأحياء والمحافظة ويمكن استخدامها بصورة إيجابية وتدريبها على أعلى مستوى من خلال البرامج التي تنظمها مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ أن تطوير مركز معلومات المحافظة سوف يكون له أهمية كبرى للرد على اشاعات و اقاويل أو معلومات تتداول بطريقة غير صحيحة والعمل على نشر البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة من مصادرها الرسمية مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز معلومات مجلس الوزارة في تطوير مراكز المعلومات وتأهيل العاملين بها وقد استعرض الوفد خطة تطوير مراكز المعلومات والأحياء بما تحقق الهدف المنشود منه لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.