الحلبة أقوى خلطة لتكبير الصدر

ترغب كل سيدة في الحصول على صدر كبير، دائري، وثابت، لأنّه يرمز إلى الأنوثة والجاذبية. والصدر في حقيقته كتلة من الغدد الدهنية والأنسجة المترابطة التي تتغير خلال فترة البلوغ، والدورة الشهرية، وأثناء الحمل، وبعد سنّ اليأس.

هناك مجموعة متنوّعة من الخيارات لتكبير الصدر بدءاً من الكريمات والحبوب والحقن الهرمونية وصولاً إلى العمليات الجراحية. إذا كنت تريدين تكبير صدرك بطريقة طبيعية، فهناك بعض العلاجات التي يمكن أن تمنحك نتائج جيدة.

إليك خلطة الحلبة لتكبير الصدر:

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تساعد الحلبة على زيادة حجم الصدر وتصحيح شكله، كما تحفز هذه العشبة الهرمونات التي تكبّرالصدر بسبب احتوائها على هرمون الاستروجين والبروجسترون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد على زيادة إنتاج الحليب عند النساء المرضعات.

•أنت بحاجة الى بودرة الحلبة: للحصول على بودرة الحلبة، اشوي العشبة، واتركيها لتجفّ، ثمّ اطحني البذور وستحصلين على البودرة.

•اخلطي ربع كوب من بودرة الحلبة مع قليل من الماء لصنع عجينة.

•ضعي المعجون على ثدييك ودلّكي بلطف.

• اتركي العجينة لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء.

• اتّبعي هذا العلاج مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.

نصيحة: يمكنك تدليك صدرك يومياً بزيت الحلبة، كما ننصحك باستخدام براعم الحلبة في نظامك الغذائي.