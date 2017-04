إضاءة مبهرة لجمالك في Glow Fusion من Make up for ever

MAKE UP FOR EVER - العلامة التجارية المعروفة بتجددها الدائم وسعيها للاستجابة لكل احتياجات خبراء التجميل وكل النساء باختلافاتهن - تعرف أهمية وجود ماكياج لؤلؤي ذو ألوان كثيفة، فأطلقت نجم جديد في عالم الإضاءة والتألق وهي مجموعة GLOW FUSION التي ستتربع الساحة في العام 2017.

وتتكون مجموعة GLOW FUSION من منتجين جديدين مهمين وهما بودرة STAR LIT وPRO LIGHT FUSION، وتحتوي على العديد من الدرجات اللونية لإختيارات لا نهائية من الإطلالة الطبيعية الجذابة والفنية الصارخة.

بودرة STAR LIT

البودرة المتميزة ب MAKE UP FOR EVER المعروفة باسم STAR POWDER عادت ببريق أكثر واسم جديد STAR LIT POWDER، وتعمل ببراعة مع الضوء لتمنحك كثافة لونية فريدة ومتألقة في ثماني درجات لونية مختلفة من الألوان الأكثر هدوءا للأكثر توهجا – ذهبي متوهج، بنفسجي متوهج، نحاسي، عاجي، وردي ذهبي، أزرق براق، بارودي، أسود فاحم. وتستخدم بودرة STAR LIT لتحديد ملامح الوجه وإضفاء إضاءة إليه.

تركيبة لؤلؤية متوهجة

تتميز بودرة STAR LIT بملمس ناعم يسمح لأشعة الضوء باختراق الحبيبات وعكسها على البشرة للون نقي ومكثف. التكنولوجيا الرائدة المستعملة في هذه التركيبة تساعد على التحكم في الكمية اللازمة من البودرة لنتيجة ناعمة وجذابة.

للاستعمال الرطب أو الجاف

يمكن استعمال بودرة STAR LIT إما كبودرة جافة لنتيجة لؤلؤية هادئة، أو بإضافة القليل من الماء للون أكثر تركيزا وتوهجا وثباتا.

بودرة PRO LIGHT FUSION المضغوطة

وهي البودرة ذات اللمسة النهائية البراقة التي تضفي إضاءة وبريق على الوجه وتحدد ملامحه بالضوء. متوفرة في درجتين لونيتين: الدرجة الذهبية والدرجة الوردية الذهبية.

تركيبة مركزة وجديدة

بودرة PRO LIGHT FUSION تتكون من تركيبة مرطبة ومركزة مثل الجيل الهلامي، تعطي نتيجة طبيعية وخفيفة على البشرة.

بشرة متوهجة وملمس خفيف

بودرة PRO LIGHT FUSION تندمج مع البشرة بنعومة وخفة فائقة بفضل زيت السيليكون وخليط الجليسيرين والزيوت المرطبة. كما أن البودرة المعدنية المضافة لها تكثف تداخل الألوان وتعزز ثبات اللون على البشرة.