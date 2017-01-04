عيد سعيد لمجموعة "ميتيوريت" MÉTÉORITES من غيرلان

انبثقت مجموعة "ميتيوريت" Météorites من "جيرلان" Guerlain في عام 1987 عن الخيال غير المحدود لدومينيك زابو، المديرة الإبداعيّة لقسم الماكياج لدى "جيرلان" Guerlain، التي رغبت آنذاك بمنح النساء إشراقاً نقيّاً من خلال هذه اللآلئ التي تجسّد مركّزاً فعليّاً من التقنيّات البصريّة.

لقد تطوّرت هذه اللآلئ على مرّ 30 عام لتقدّم المزيد للنساء وبشكلٍ دائم. تُعدّ لآلئ "ميتيوريت" Météorites رائدة في مجال تصحيح اللون وتوفير تألّق مُعزّز بصرياً، وتمّ إثراؤها بواسطة تقنيّتَي “Rainbow” و”Stardust” لجعل الخفيّ ظاهراً وللكشف عن الضوء بشكلٍ أكبر على البشرة.

في عام 2017، تحتفل "ميتيوريت" Météorites بخبرة 30 عام نيابةً عن النساء والتألّق. وفي هذه المناسبة، أُعيد ابتكارها من خلال مستحضرات نادرة للجمع تَعِد بلمعان زهري مرغوب كثيراً وتستمرّ في التميّز بعطر البنفسج الأيقوني الخاص بمستحضرات "ميتيوريت" Météorites من "جيرلان" Guerlain.

الوصفة لتألّق طبيعي: تصحيح اللون

عندما نواجه الاحمرار أو بقعة داكنة أو عرق قبيح أو لون بشرة باهت، غالباً ما تقضي ردّة فعلنا التلقائية والمضلّلة بتغطية هذه الشوائب (بدرجة ملُفرطة) باستخدام مستحضر لإخفاء الشوائب أو مستحضرات أساس غير مناسبة. إنّ التغطية جيّدة، لكنّنا إذا قمنا بالمبالغة، نحصل على لون بشرة لا يلائمنا أبداً: تكتّل، تيبّس، إلخ. بكلماتٍ أخرى، نحصل على نتيجة تشبه أيّ شيء سوى بشرتنا الطبيعيّة.

والبديل؟ قياس الألوان. من أجل تغطية الشوائب اللونية، لا شيء أسهل من تطبيق مستحضر من اللون المعاكس لهذه الشائبة. فعلى سبيل المثال: في حال المعاناة من هالات داكنة ذات لون أزرق، غالباً ما ينصح أخصّائيّو الماكياج بتطبيق أحمر شفاه ذات درجة لون برتقاليّة (اللون المعاكس للّون البنفسجي). وينطبق الأمر نفسه على الاحمرار، حيث يجب الاتجاه إلى اللون الأخضر...

المشكلة؟ حجم حقيبة الماكياج. فإن أردتِ أن تصحّحي كلّ أزمة قد تعاني منها البشرة، سوف تجدين أنّكِ تحملين كميّة كبيرة جداً من مستحضرات الماكياج. لذلك ينصح أخصّائيّو الماكياج بضرورة تطبيق لمسة نهائيّة من مستحضر إخفاء الشوائب للتأكد أنّ التصحيح خفيّ بالكامل.

لقد تمّ تطوير مجموعة "ميتيوريت" Météorites من "جيرلان" Guerlain في عام 1987 بناءً على هذا المبدأ الأساسي بالتحديد. وتضمّ مستحضراتها ما يلي:

- ثلاثة توافقات مصمّمة لتلبية حاجات تصحيح اللون والتألّق للبشرة الفاتحة والمعتدلة والداكنة

- يضمّ كلّ منها ستّة ألوان من لآلئ البودرة المتماسكة ذات منفعة محدّدة لكلّ منها.

وتمتزج هذه الألوان الستّة من اللآلئ بشكلٍ مثالي في الفرشاة من أجل الحصول على تصحيح ذكي ومتعدّد المنافع للّون، مع لمسة نهائيّة طبيعيّة وتألّق طبيعي متميّز!

الجميع يقولون أحبّ "ميتيوريت" Météorites



إصدارات محدودة تقول: "عيد سعيد"

تحتفل "ميتيوريت" Météorites بعيدها وتنظر إلى الحياة من خلال نظارات باللون الزهري مع أربعة مستحضرات نادرة للجمع لا يُمكن مقاومتها تحتفل بكامل نعومة فصل الربيع وتمنح تألّقاً زهريّاً يحسّن المزاج بقدر ما يحسّن لون البشرة!

إصدار محدود

"ميتيوريت هابي غلو بورلز" MÉTÉORITES HAPPY GLOW PEARLS

لآلئ من البودرة معززة للإشراق

توافق جديد مع دمج بين اللآلئ المصحّحة والمعززة للإشراق من أجل إزالة علامات التعب والكشف عن تألّق البشرة الطبيعي.

السرّ: تقوم لآلئ "رينبو غلو" Rainbow Glow الأكبر حجماً بمنح إشراق معزّز بفضل تألّق متعدّد الألوان، في حين يقدّم كلّ من الألوان الثلاثة الأخرى منفعة محدّدة: لون الشامبانيا لعكس الضوء، اللون البنفسجي لمقاومة درجات اللون الصفراء والتقاط الضوء، واللون الزهري للحصول على تأثير منعش ومعزّز لإشراق البشرة.

إصدار محدود

"ميتيوريت هابي غلو بلاش" MÉTÉORITES HAPPY GLOW BLUSH

لآلئ متماسكة من البودرة محدّدة للضوء

مستوحاة من "ميتيوريت فواياج" Météorites Voyages ومن لآلئها من البودرة الميكرويّة المتكاسكة في علبة مناسبة للسفر، يقوم هذا المستحضر 2 في 1 لتلوين الوجنتَين بتعزيز تألّق البشرة. يدمج بين ثلاثة ألوان من اللآلئ: لآلئ "رينبو غلو" Rainbow Glow التي تمنح زخماً من الإشراق بفضل تألّق متعدّد الألوان، لآلئ زهريّة تقدّم تأثيراً منعشاً ومعززاً لإشراق البشرة، ولآلئ فوشيا تعيد إحياء الإشراق وتمنح لوناً نضراً للبشرة.

وينضمّ إلى الإصدارَين النادرَين للجمع من "ميتيوريت" Météorites لونان جديدان ذات إصدار محدود من "كيسكيس" KissKiss. يتوافق هذان اللونان مع أيّ توافق للحصول على تأثير سلس ومضمون.