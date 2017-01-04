من هي النجمة التي يجب أن تغيّر "ماكييرها"؟

تعتبر بداية العام الجديد فترة مميّزة لمراجعة إطلالات أهمّ النجمات ومكياجاتهن لمعرفة من هي النجمة الأجمل، والتي سبق لنا أن تناولنا قصّة مكياجها في موضوع سابق، حيث حازت هيفاء وهبي لقب أجمل نجمة لعام 2017. لكنه من جهة أخرى هناك بعض النجمات الجميلات اللواتي لم يوفّقن في إطلالاتهن في العام الماضي، وتحديداً النجمة يارا.



أطلّت يارا في حفل رأس السنة بمكياج جعل عينيها صغيرتين جداً ومتعبتين أيضاً، لا سيما مع الرموش المستعارة الطويلة والظلال الداكن على كلّ الجفن العلوي. تحتاج يارا إلى مكياج يساعدها على تكبير عينيها، لأننا لا يمكننا اعتبار هذا المكياج مناسباً لها.

من هنا، ننصح يارا بأن تغيّر طريقتها في تطبيق المكياج أو بأن تستعين بماكيير آخر.