«اشتباك» فى المركز الثانى بقائمة الجارديان للأفلام المثيرة للاهتمام فى 2017

تصدر الفيلم المصرى اشتباك للمخرج محمد دياب قائمة موقع الجارديان للأفلام المثيرة للاهتمام عام 2017، حيث نشر الموقع 10 أفلام مثيرة للاهتمام، وجاء الفيلم فى المركز الثانى بعد فيلم النجمة ناعومى واتس The Book of Henry التى تجسد فيه دور سوزان، وهى أم تقوم بتربية ولديها، وتدرك مع الوقت أن أحدهما عبقرى بعد اكتشافها الكتاب الذى كتبه.

فيلم اشتباك يعرض فى المملكة المتحدة يوم 21 أبريل المقبل حسبما ذكر موقع imdb العالمى.

فيلم اشتباك تدور أحداثه داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين أثناء حالة الاضطراب السياسى فى 2013، وتم تصوير مشاهد الفيلم فى مساحة لا تزيد بالحقيقة عن 8 أمتار مربعة، حيث يتفاعل عدد كبير من الشخصيات ضمن دراما تتضمن لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضاً.

اشتباك من تأليف خالد ومحمد دياب مخرج الفيلم، وإنتاج مشترك بين فرنسا، مصر، ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ويضم فريق التمثيل النجمة نيللى كريم، طارق عبد العزيز، هانى عادل، أحمد مالك، أشرف حمدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم وآخرين.