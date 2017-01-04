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حلمى طولان: ندمت على تدريب سموحة.. ولم أعتذر للزمالك

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حلمى طولان: ندمت على تدريب سموحة.. ولم أعتذر للزمالك حلمى طولان: ندمت على تدريب سموحة.. ولم أعتذر للزمالك

>كتب أحمد طارق

أعرب حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق سموحة، عن ندمه بعد الموافقة على تولى قيادة الفريق فى ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكداً أن الوقت الذى تسلم فيه زمام القيادة كان صعباً جداً ولا يساعد على النجاح.

 

قال طولان، إنه تولى مهمة قيادة سموحة وكان الفريق سيشارك فى ثلاث بطولات هامة "دورى، وكونفدرالية، وكأس" بما يعادل 50 مباراة، وهذا الكم من المباريات كان يحتاج لفترة اعداد جيدة لتجهيز اللاعبين، إلا أنه أقام فترة إعداد لمدة 10 أيام تخللها 3 مباريات ودية فقط، مما زاد من صعوبة المهمة.

 

أضاف المدير الفنى السابق لسموحة، أنه وضع خطة إعداد رائعة كان سيخوضها مع الفريق السكندرى خلال فترة توقف الدورى الممتاز، وقبل انطلاق الدور الثانى من المسابقة، إلا أن اختلاف وجهات النظر مع المهندس فرج عامر رئيس النادى تسببت فى رحيله.

 

وعن تلقيه عرضاً لتدريب الزمالك، أكد حلمى طولان خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أنه لم يعتذر عن قيادة الزمالك، إلا أن الفترة التى تلقى فيها العرض كان مرتبطاً مع نادى سموحة، ومن الاحترافية أن يحترم تعاقده.


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