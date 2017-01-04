أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 4 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها ، الاتفاق على خوض مواجهتين وديتين أمام القنطرة وأبو صوير ورفض محمد صبحى التنازل عن مستحقاته واستعجال إتمام الصفقتين الشتويتين حتى يبدأ معسكر الإعداد الجديد مع ستراكا.

رفض محمد صبحى حارس الإسماعيلى فكرة التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتأخرة لدى قلعة الدراويش والبالغة مليون و 868 ألف جنيه بعد المفاوضات التى جرت بين الطرفين من أجل سحب شكواه التى قدمها لدى اتحاد الكرة من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاته.

اتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى على خوض مباراتين وديتين أمام القنطرة وأبو صوير يومى 13 و15 يناير الجارى، ضمن برنامج الاستعداد للدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

استعجل مسئولو نادى الإسماعيلى إتمام الصفقتين المقرر التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل لحاقهما بفترة الاستعداد للدور الثاني تحت قيادة التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد من أجل الانسجام بسرعة مع اللاعبين والانصهار جيدا في صفوف الدراويش.

طلب مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من إدارة التسويق برئاسة محمد خلف بتوفير معسكر خارجى للدراويش خلال فترة توقف الدورى، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال التوقف حتى يكون على أتم استعداد لخوض منافسات الدور الثاني وتعويض النتائج الهزيلة التى حققها أصحاب الرداء الأصفر فى الدور الأول.