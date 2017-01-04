الأهلى والزمالك يعترضان على جدول الدورة المجمعة لدورى الطائرة

كتبت ندى مجاهد

اعترض مندوبو أندية الأهلى والزمالك على جدول الدورة المجمعة الأولى للدورى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 13 يناير الجارى .

و جاء اعتراض القطبين خلال قرعة كأس مصر التى أقيمت اليوم بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة ، بسبب رغبتهم فى إنهاء الدورة المجمعة بلقاء القمة فى حين أن الجدول يفيد بإقامة لقاء الأهلى مع طلائع الجيش فى الختام.

كانت قرعة كأس مصر للكرة الطائرة قد أسفرت عن صعود الأهلى والزمالك والطيران وطلائع الجيش وهليوليدو وسموحة إلى دور السادس عشر مباشرة.

فيما يشهد دور الـ32 المقرر أن يتحدد موعده لاحقا مواجهات بين كل من الفيوم مع هيئة قناة السويس وسبورتنج مع طنطا والحوار مع القاهرة و6 أكتوبر مع هليوبوليس والشرقية للدخان مع أول بحرى والنصر مع الترسانة والداخلية مع بتروجت والشمس مع بنها وألعاب دمنهور مع الزهور والاتحاد السكندرى مع الإعلاميين.