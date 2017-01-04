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أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 4/11/2016.. عرض جديد لصالح جمعة والشيخ يقترب

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أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 4/11/2016.. عرض جديد لصالح جمعة والشيخ يقترب أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 4/11/2016.. عرض جديد لصالح جمعة والشيخ يقترب

>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها تلقى صالح جمعة عرضاً للرحيل لناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر واقتراب عودة أحمد الشيخ.

عمرو السولية يقضى إجازة الأهلى في الإمارات

 

سافر عمرو السولية لاعب وسط الأهلى بصحبة زوجته لدولة الإمارات لقضاء الإجازة التي حصل عليها  هناك، قبل العودة من جديد للانتظام في التدريبات يوم السبت المقبل.

ماديرا البرتغالى يطلب استعارة صالح جمعة من الأهلى 6 أشهر

 

تلقى النادي الأهلى في الساعات الماضية عرضاً رسمياً من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، يطلب فيه استعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من يناير المقبل.

المقاصة يعلن ضم أنطوى وطلبة خلال 48 ساعة

 

يعلن مسئولو نادى المقاصة عن إنهاء صفقة الثنائى الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى وحمادة طلبة مدافع المصرى خلال 48 ساعة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة بالصفقة، على أن ينتظم أنطوى في التدريبات  بعد عودة الفريق الفيومى من بلاده، فيما ينتظم طلبة في التدريبات بعد انتهاء مشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون.

الأهلى يتفق مع المقاصة على استعادة الشيخ في يناير مقابل جدو الصغير

 

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع إدارة المقاصة على قطع إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في استعادة صانع الألعاب الشاب قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

المقاولون يطلب استعارة معلول أو مارسيلو أو رحيل من الأهلى

 

أرسل مسئولو نادى المقاولون العرب، فاكسا إلى الأهلي، يطلبون فيه استعارة لاعب من الثلاثى حسين السيد أو صبرى رحيل أو التونسى على معلول، من أجل تدعيم صفوف الذئاب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

المقاصة للأهلى: جدو الصغير شرطنا الوحيد للتفريط فى الشيخ

 

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة لإدارة ناديه موافقته على قطع إعارة أحمد الشيخ وعودته للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لرفضه الوقوف أمام مصلحة اللاعب خاصة وأن الشيخ  لاعب في صفوف الأهلى.

 

 


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