أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 4/11/2016.. عرض جديد لصالح جمعة والشيخ يقترب

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها تلقى صالح جمعة عرضاً للرحيل لناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر واقتراب عودة أحمد الشيخ.

سافر عمرو السولية لاعب وسط الأهلى بصحبة زوجته لدولة الإمارات لقضاء الإجازة التي حصل عليها هناك، قبل العودة من جديد للانتظام في التدريبات يوم السبت المقبل.

تلقى النادي الأهلى في الساعات الماضية عرضاً رسمياً من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، يطلب فيه استعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من يناير المقبل.

يعلن مسئولو نادى المقاصة عن إنهاء صفقة الثنائى الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى وحمادة طلبة مدافع المصرى خلال 48 ساعة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة بالصفقة، على أن ينتظم أنطوى في التدريبات بعد عودة الفريق الفيومى من بلاده، فيما ينتظم طلبة في التدريبات بعد انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون.

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع إدارة المقاصة على قطع إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في استعادة صانع الألعاب الشاب قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

أرسل مسئولو نادى المقاولون العرب، فاكسا إلى الأهلي، يطلبون فيه استعارة لاعب من الثلاثى حسين السيد أو صبرى رحيل أو التونسى على معلول، من أجل تدعيم صفوف الذئاب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة لإدارة ناديه موافقته على قطع إعارة أحمد الشيخ وعودته للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لرفضه الوقوف أمام مصلحة اللاعب خاصة وأن الشيخ لاعب في صفوف الأهلى.