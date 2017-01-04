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مقتل 4 إرهابيين وقيادى بتنظيم داعش بنيران عراقية شرقى الموصل

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مقتل 4 إرهابيين وقيادى بتنظيم داعش بنيران عراقية شرقى الموصل مقتل 4 إرهابيين وقيادى بتنظيم داعش بنيران عراقية شرقى الموصل

>(أ ش أ)

قتل قناصة من قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية أربعة إرهابيين من تنظيم (داعش) حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية فى الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق .. كما قتلت قوات الشرطة الاتحادية قيادى بدعش المسمى "زرقاوى الموصل" خلال عملية تحرير حى "الوحدة" جنوب شرقى الموصل.

وقال مصدر مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب، فى تصريح صحفى مساء اليوم الأربعاء، إن عصابات داعش التى عجزت عن مواجهة قوات "مكافحة الإرهاب" استهدفت المدنيين فى حى "الكرامة" المحرر، وقامت القوات بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وإخلائهم فى سيارات عسكرية إلى المستشفي.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان بحى الكرامة مقتل اثنين من المدنيين على الأقل نتيجة انفجار قذائف "هاون" أطلقها داعش مستهدفًا مناطق سكنية بحى الكرامة.

وأشار المصادر إلى أن إعلام "داعش" بالموصل نشرت صورًا لقيادى بارز يدعى "ابو اسحاق" العراقى بحى الوحدة الملقب "زرقاوى الموصل" البالغ من العمر خمسين عامًا وكان قياديا فى تنظيم"القاعدة" وانضم لداعش مطلع 2014.


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