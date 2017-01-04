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مفتش تموين سابق بمحافظة الغربية ينتحر بسبب غلاء الأسعار

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مفتش تموين سابق بمحافظة الغربية ينتحر بسبب غلاء الأسعار مفتش تموين سابق بمحافظة الغربية ينتحر بسبب غلاء الأسعار

أقدم المواطن “نصر الدين. س ” مفتش تموين سابق، مقيم في قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية على الانتحار بسبب غلاء الأسعار ومروره بأزمة نفسية حادة، حيث وُجِد مشنوقا داخل منزله.

وقد أُخطر اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، بالحادثة، وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الحادث ، للتحري عن ملابسات الواقعة والوقوف على دوافع عملية الانتحار.

وقد أفادت زوجة المواطن المنتحر لدى سؤالها ، بأنها خرجت لشراء بعض الحاجيات للمنزل ولدى عودتها فوجئت بزوجها معلقا من رقبته في حبل مربوط في سقف الغرفة، وعلى الفور طلبت النجدة من الجيران لمساعدتها، وتم الاتصال بالشرطة والإسعاف.

تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحقيق في الحادثة والوقوف حول ملابسات الواقعة وسبب الانتحار, وفيما إذا كان هناك تدخل جنائي، ثم تولت النيابة العامة التحقيق بالحادثة وأمرت  بدفن الجثة .

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