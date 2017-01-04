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منح 34 عيادة خاصة ترخيص مزاولة المهنة بالدقهلية

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منح 34 عيادة خاصة ترخيص مزاولة المهنة بالدقهلية منح 34 عيادة خاصة ترخيص مزاولة المهنة بالدقهلية

>الدقهلية - محمد حيزة

وافق حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، على منح رخصة مزاولة النشاط لعدد ٣٤ عيادة ومنشأة طبية لتوافر الشروط المطلوبة، وقد كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى مزاولة النشاط، وقد تنوعت التخصصات المرخص لها، حيث شملت أمراض الأطفال، العصبية والنفسية، جلدية، عناية مركزة، قلب وأوعية دموية، أنف وأذن، نساء وتوليد، صدر، باطنة، جراحة عامة، أسنان.

 

كما شملت هذه المنشآت عددا من مراكز ومدن المحافظة فى السنبلاوين، نبروه، شربين، المنصورة، ميت غمر، طلخا.

 

وقد أكد المحافظ أنه لا يدخر جهدا فى توفير خدمة طبية متميزة لكل أبناء المحافظة، وأنه لن يسمح لأحد بالتلاعب بأرواح المواطنين.

 


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