بالفيديو.. الضغوط النفسية وراء الإصابة بالسرطان

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف بالمعهد القومي للتغذية بمصر، إن أسباب انتشار مرض السرطان متعددة أولها، نسبة التلوث المرتفعة المختلفة، سواء كان تلوث هواء أو تلوثا ناتجًا عن الأغذية أو الماء.

وأضاف نزيه، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أن السبب الثاني هو الضغوط النفسية وحالة القلق العامة على الفرد تنعكس بصورة كبيرة على قلق خلايا الجسم، وبالتالي ينتج ما يُسمى الخلايا السرطانية، مشيرًا إلى أن البدانة أحد الأسباب القوية لظهور الأورام السرطانية بمختلف أنواعها، والسبب الأخير هو الوارثة.

ونصح نزيه بالاعتماد على كل ما هو طبيعي في الأغذية والمشروبات، وتجنب الاستهلاك من الأغذية والمشروبات سابقة التصنيع أو ما مرت على مصانع وعليها إضافات كيميائية مختلفة، مؤكدًا على أهمية استهلاك الأغذية في مواسمها كاستهلاك الخضروات والفواكة الشتوية في فصل الشتاء وكذلك فواكه الصيف والشتاء، وأيضا الابتعاد عن كل ما هو مبالغ وشكله ولونه من الفواكه والخضراوات.