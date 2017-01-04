أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تقرير شامل بالصور| الحكم بالسجن والجلد على مغتربين أغلبهم مصريين يعملون فى شركة بن لادن

Google+ Print

 

مجموعة بن لادن للاستثمارات والمقاولات، أحد أكبر الشركات على مستوى العالم وليس المملكة فقط، وتقدر أموالها بحوالي خمسة مليارات دولار، ويعمل بها الآلاف، من مهندسين وعمال واستشاريين، بدأت أزماتها فى عز أمجادها، عندما أسندت لها ، مهمة مشروع توسعة الحرم، وجاءت الضربة القاصمة عندما سقطت الرافعة فى وسط الحرم وأدت إلى مقتل الكثير من الحجيج، وتغريم الشركة الملايين، واتهام الشركة بالإهمال، وصدور أمر بوقف عمل الشركة فى مشروع الحرم وإلغاء كافة التعاقدات والمشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية، مما أدى إلى توقف الكثير من الوافدين عن العمل وتوقف صرف مستحقاتهم لأشهر كثيرة وكانت هنا بداية المشكلة.

الحكم بالسجن والجلد على مغتربين يعملون فى شركة بن لادن

حيث المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بالسجن والجلد لعدد من عمال شركة “بن لادن”، بعد اتهامهم بالاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب، وكانت الدائرة التعزيرية السادسة بالمحكمة الجزائية أصدرت أحكامًا بالسجن 4 أشهر و300 جلدة على عددٍ ممن شاركوا في التظاهرات المطالبة بالرواتب المتأخرة؛ حيث رأت المحكمة أنهم أحدثوا فوضى وعبثوا بالممتلكات العامة، وحرضوا آخرين على الشغب، فيما صدر بحق بقية المتهمين حكم بالسجن 45 يومًا فقط.

وقفات سلمية سابقة وتعهدات بتسديد الرواتب

وكان عمال شركة بن لادن نظموا العديد من الوقفات السلمية سابقاً ولم يلتفت إلى مطالبهم أحد، من مسئولي الشركة مما دفعهم للتهور فى أخر وقفة وقاموا بإثارة الشغب وقطع الطريق أمام المارة، وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس