تقرير شامل بالصور| الحكم بالسجن والجلد على مغتربين أغلبهم مصريين يعملون فى شركة بن لادن

شيماء مصطفى

مجموعة بن لادن للاستثمارات والمقاولات، أحد أكبر الشركات على مستوى العالم وليس المملكة فقط، وتقدر أموالها بحوالي خمسة مليارات دولار، ويعمل بها الآلاف، من مهندسين وعمال واستشاريين، بدأت أزماتها فى عز أمجادها، عندما أسندت لها الحكومة السعودية، مهمة مشروع توسعة الحرم، وجاءت الضربة القاصمة عندما سقطت الرافعة فى وسط الحرم وأدت إلى مقتل الكثير من الحجيج، وتغريم الشركة الملايين، واتهام الشركة بالإهمال، وصدور أمر بوقف عمل الشركة فى مشروع الحرم وإلغاء كافة التعاقدات والمشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية، مما أدى إلى توقف الكثير من الوافدين عن العمل وتوقف صرف مستحقاتهم لأشهر كثيرة وكانت هنا بداية المشكلة.

الحكم بالسجن والجلد على مغتربين يعملون فى شركة بن لادن

حيث المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بالسجن والجلد لعدد من عمال شركة “بن لادن”، بعد اتهامهم بالاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب، وكانت الدائرة التعزيرية السادسة بالمحكمة الجزائية أصدرت أحكامًا بالسجن 4 أشهر و300 جلدة على عددٍ ممن شاركوا في التظاهرات المطالبة بالرواتب المتأخرة؛ حيث رأت المحكمة أنهم أحدثوا فوضى وعبثوا بالممتلكات العامة، وحرضوا آخرين على الشغب، فيما صدر بحق بقية المتهمين حكم بالسجن 45 يومًا فقط.

وقفات سلمية سابقة وتعهدات بتسديد الرواتب

وكان عمال شركة بن لادن نظموا العديد من الوقفات السلمية سابقاً ولم يلتفت إلى مطالبهم أحد، من مسئولي الشركة مما دفعهم للتهور فى أخر وقفة وقاموا بإثارة الشغب وقطع الطريق أمام المارة، وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads