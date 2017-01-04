مركز دبي التجاري العالمي يعلن عن شراكته مع بنك الإمارات للطعام

تفعيلاً لأهداف عام الخير وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض إطلاقه "بنك الإمارات للطعام" بإشراك أكبر قدر من مؤسسات القطاع الخاص في إنجاح مهمة البنك وتأدية رسالته، كأحدث منظومة عطاء يتم إطلاقها في الدولة، أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن شراكته مع بنك الإمارات للطعام لتزويده بمختلف أنواع الأطعمة والوجبات الفائضة من الفعاليات التي يستضيفها المركز، والذي يعدّ أكبر مجمع متعدد الاستخدامات للمعارض والفعاليات في المنطقة.

وأكد محمد مطر الجميري، نائب رئيس خدمات الضيافة والفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، أن هذه الشراكة تشكّل كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات وكافة مؤسساته في عام الخير"، مضيفاً: "كما يعدّ بنك الإمارات للطعام تجربة مهمة تحفز الشركات والمسؤوليات على القيام بدورها في خدمة المجتمع وممارسة مسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه".

وأشار الجميري إلى أهمية الشراكة كونها "ستساعدنا على استثمار كافة إمكاناتنا في ترسيخ ثقافة العطاء في الدولة وتكريس مكانة الإمارات كمحطة إنسانية سباقة إلى ابتكار كل أشكال صنع الخير ونشره".

ولفت الجميري إلى أن "مركز دبي التجاري العالمي يتطلع إلى أن يكون شريكاً حيوياً لبنك الإمارات للطعام"، مضيفاً بأن المركز بمختلف خدمات الضيافة التي يقدمها حريص على أن يغذي رصيد البنك من الوجبات باستمرار مع الالتزام بأرفع المعايير المهنية وشروط السلامة الصحية المعتمدة من البنك".

ويعد مركز دبي التجاري العالمي أكبر مجمع متعدد الاستخدامات للمعارض والفعاليات في المنطقة، حيث يقدم المركز مجموعة واسعة من القاعات ومراكز الفعاليات لاستضافة المؤتمرات المحلية والدولية والمعارض الرئيسية، إلى جانب الخدمات المتعددة كخدمات الضيافة الحائزة على الجوائز، وإدارة المرافق على مستوى عالمي، نحن نهدف الى تجاوز توقعاتك في كل وقت.