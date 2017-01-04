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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.."البرادعى أيقونة الدمار" يتصدر تويتر

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.."البرادعى أيقونة الدمار" يتصدر تويتر أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.."البرادعى أيقونة الدمار" يتصدر تويتر

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

1.       هاشتاج "البرادعى أيقونة الدمار" يتصدر تويتر بأكثر من 10 آلاف تويتة

 

 

2.       ساويرس ينشر صورة من العرض الخاص لفيلم "مولانا" مع إبراهيم عيسى وعائلته

 

 

3.       أحمد سعد يقبل بوستر فيلم "مولانا" أثناء العرض الخاص ويعلق: 1000 مبروك

 

 

4.       رواد "فيس بوك" يتداولون لحظة القبض على المتهم بذبح مواطن بالإسكندرية

 

 

 

5.       ميشيل أوباما تنشر آخر صورة مع الفريق المساعد لها فى حديقة البيت الأبيض

 

 

6.       نهال عنبر الأكثر بحثًا على "جوجل" بعد شائعة وفاتها

 

 

7.       أحمد فتحى وسعد سمير يتسلمان جائزة الأفضل فى  الأهلى عن عام 2016 وشهر ديسمبر

 

 

 

8.       شاهد أغرب حكم فى العالم

 

 

9- تامر حبيب بعد نشر فيديو له مع فيفى عبده: أنا كدة دخلت التاريخ

 

 

10- طارق حامد يشكر جماهير الزمالك بعد اختياره أفضل لاعب فى 2016

 


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