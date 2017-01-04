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مرتضى منصور: ممكن أشتعل مدرب.. وجوزيه علم المدربين الأجانب السكر والسهر

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مرتضى منصور: ممكن أشتعل مدرب.. وجوزيه علم المدربين الأجانب السكر والسهر مرتضى منصور: ممكن أشتعل مدرب.. وجوزيه علم المدربين الأجانب السكر والسهر

>كتب أحمد طارق

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه أغلق ملف التفاوض مع المدربين الأجانب بعد أن أعلن محمد حلمى رغبته فى الاستمرار بقيادة الفريق الكروى.

 

قال مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت": "أقول للناس اللى طالبتنى بمدرب أجنبى إننا جربنا الأجانب وكان جميعهم (عيال نصابين)، ويأتى المدرب منهم يرغب فى أن يقيم بأحد الفنادق الكبرى على النيل ليسهر ويسكر مثل البرتغالى مانويل جوزيه الذى علمهم".

 

أضاف رئيس الزمالك: "كنت أتفقت مع جميع المرشحين الأجانب على أن تكون رواتبهم بالجنيه المصرى، لأن كلهم عاطلين.. ومهنة التدريب مش أزمة وممكن أشتغل مدرب".


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