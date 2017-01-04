إسقاط أبراج الكهرباء والصاق التهمه بالحكومه خطة كتائب حلوان الإرهابية

كتب محمد عبد الرازق

كشفت وقائع جلسات محاكمه المتهمين بقضية كتائب حلوان عن خطه بعض المتهمين في القضية والتي يحاكم فيها 215 متهم منهم 140 محبوس لإثارة الشعب ضد الحكومة و إثارة الأزمات المفتعله و التأثير علي الاقتصاد بقطع الكهرباء من أجل الانتقام –علي حد قولهم- لعزل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية و الزج به في عدد من القضايا.

حيث عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي خلال جلسات محاكمه المتهمين فيديوهات لاعترافات المتهمين التفصيلية في القضية والذين سردوا فيها كيفيه تجمعهم و تعرفهم علي بعضهم البعض من خلال الالتقاء في اعتصامي رابعه و النهضه بعد عزل محمد مرسي و اتفقوا علي تفجير المحطات لاحداث حالة من الغضب والسخط الشعبى على الحكومة الحالية وخروجهم بمظاهرات تطالب باقالة الحكومة الحالية وقطع الكهرباء.

و قال خالد عبد الوهاب المتهم في اعترافاته إنه خطط لإسقاط أبراج الضغط العالي بطريق الكريمات بصحبة عدد من المتهمين حيث ان الشباب علي –حد قوله- كان لديهم غيظ كبير بعد ما حدث بفض اعتصامي رابعة والنهضة وكانوا يريدون الخروج للتخريب و الحرق و استخدام السلاح و لكنهم توصلوا الي فكرة قطع الكهرباء من اجل اظهار أن الحكومه ضعيفه مثلما حدث مع مرسى، و مثله المتهم عادل الحسينى الذي أكد أنه كان يتولي مع باقى المتهمين مهمه تقطيع الأبراج باستخدام المناشير وذلك للإنتقام حيث يتم نشر الأبراج وأنهم كانوا يستغرقون في نشر البرج قرابه الساعتين كما كان معهم سلاح ناري بندقيه للتأمين.

و جاء فى أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

اثار تخريب أبراج الكهرباء



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