المتهم بقتل صاحب محل الخمور: الشيوخ حرضوني

شهدت محافظة الإسكندرية جريمة بشعة فى إحدي الشوارع بذبح يوسف لمعي صاحب محمصة تبيع الخمور وذلك فى شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي ، وكانت الجريمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم وكان القتيل جالس أمام محمصة الخمور ويشرب الشيشة وفجأة جاء رجل ذو لحية خفيف وقام بذبحه أمام المارة وأهله.

وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على المتهم الذي تم نشر صورها أثناء قيامه بإرتكاب هذه الجريمة وهو ” عادل أبو النور من مواليد عام 1967 بمحافظة كفر الشيخ وأنه يقوم ببيع عسلية والحلوي فى محافظة الإسكندرية وشهرته “عادل عسلية” وأنه لا يجيد القراءة والكتابة ولا يفقه فى الأمور الدينية .

وحيث قام هذا المتهم بالذهاب إلى يوسف لمعى وحذره من بيع الخمرة ولكنه لم يهتم بذلك فذهب إليه وقام بقتله على الفور ، وعند سؤاله عن سبب قيامه بذلك قال ” الشيوخ” دون تحديد هويتهم ، ويجري التحقيق مع المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه فى بيت مهجور فى محافظة الإسكندرية.

شبكةعيونالإخبارية

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