مركز كفر صقر بالشرقية: اعتماد 3 ملايين و200 ألف جنيه للمشروعات الجديدة

صَرَّحَ الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أن إجمالى اعتمادات الخطة الموحّدة للمركز لعام 2013/2014 بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه، يتم ضَخَّها فى مشروعات رصف ومبانى وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 50% منها للوحدات المحلية الـ6 بالمركز.

من جانبه، أوضح هشام عبد المقصود عزازى مدير التخطيط والمتابعة بالمركز أن خطة العام السابق تم تنفيذها بنسبة 100% وسيبدأ تنفيذ خطة العام الحالى فور إعلان طرحها فى مناقصة عامة يُعلَن عنها فى الجرائد القومية خلال الأسابيع القليلة القادمة وتتمثل فى رصف طرق تربط بين عدد من القرى بالمركز مثل طريق عزب البنات وصلاح والبرج التابعين لوحدة حانوت المحلية ومدخل قرية كفر الساقية بوحدة الهجارسة ورصف مدخل قرية شيط الهوى وطريق المدرسة القديم ومدخل شيط الجمايلة التابعين لوحدة شيط الهوى بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.

بالإضافة لاستكمال عدد من المنشآت منها مجمع مصالح بوحدة أبو الشقوق المحلية ومجمع خدمات عزبة العمدة التابعة لوحدة الهجارسة بإجمالى مبلغ 400 ألف جنيه، وتم تخصيص مبلغ 980 ألف جنيه لتحسين البيئة يتم شراء 3 سيارات لنقل القمامة بالمدينة وتجميل مدخل مدينة كفر صقر من ناحية أبو الشقوق لأن هذا الطريق يربط محافظة الشرقية بمحافظة الدقهلية، وأخيرًا تخصيص مبلغ320 ألف جنيه لصيانة الكهرباء بجميع شوارع قرى المركز.