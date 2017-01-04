قائمة الموضوعات الفنية الأكثر مشاهدة على موقع "سيدتي" في عام 2016

للناس في ما يعشقون مذاهب، و"سيدتي نت" يقدّم تفاعلاً يومياً مع كل أخبار المشاهير من نجوم الفن داخل الوطن العربي وبوليوود وهوليوود والدراما التركية، لمراعاة أذواق الجماهير المتباينة، فنتفاعل مع أخبار "جيل العمالقة" من رموز الغناء والتمثيل بنفس الحماس في متابعة جديد "المواهب الشابة"، ليكون القرار في النهاية بيد القارىء العزيز.

وهذا التقرير ليس من إنتاج "فريق تحرير سيدتي نت" ولكنه حصاد تفاعلكم مع ما قدّمناه من أخبار وتحقيقات وحوارات ومتابعات طوال عام 2016. وها نحن اليوم نقوم بجردة، فنقدّم لكم أكثر الموضوعات قراءة طوال السنة الماضية حسب التقارير وإحصاءات الأرقام ومجمل المشاهدات.

رنا سماحة تسخر من نفسها فتعجب القراء

من بين مئات الأخبار والتقارير المتابعة لكل أحداث الفن في العالم، اختار قراء "سيدتي نت" الوقوف أمام صورة نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة وهي تسخر من بروز بطنها التي تُرف داخل مصر بـ"الكرش"، خصوصاً أن رنا اعترفت صراحة بفشلها التام في التخلّص منه، وطلبت من جمهورها التعامل معه وكأنه موضة. ويبدو أن الصورة لامست جرحاً عند عدد غير قليل من الفتيات اللواتي لا يجدن حلاً لهذا الكابوس الرهيب الذي يفسد حلم الرشاقة والجسد الممشوق. فحقق مشاهدة بلغت 265.414 الف مرة !!

بنات النجمات ولع المعجبات والدليل "كايلا"

كلّ ممنوع مرغوب، وأغلب نجمات الجيل الجديد من الدراما العربية تعلّمن من الغرب احترام خصوصية أطفالهنّ وعدم الكشف عن صورهنّ. لكن البعض الآخر من نجمات الجيل يضعف أمام حماس جمهوره أو تسرقه اللحظة فيرفع ستار السرية عن صور الأطفال؛ وهذا ما حدث مع الفنانة دنيا سمير غانم أثناء حفل زفاف شقيقتها إيمي إلى الفنان حسن الرداد، بعدما رضخت لرغبة والدها بالتقاط صورة جماعية للأسرة، وكانت "كايلا" نجمة الحدث بامتياز، فخطفت الأضواء من العروس إيمي ومن والدتها دنيا لتحتلّ المركز الثاني بتقرير مصوّر بعنوان " شاهدوها.. أول صورة لابنة دنيا سمير غانم" . أول صورة لإبنة دنيا سمير غانم" بعدد مشاهدات 212.331 الف.

حجاب نداء شرارة أهمّ من صوتها

كسرت الفنانة الأردنية الشابة نداء شرارة حاجز احتراف "المحجبات" في مجال الفن، بعدما نجحت في شقّ طريقها داخل التصفيات الصعبة لبرنامج " The Voice" وفازت باللقب. وتوقع الجميع بعد ذلك أن تفرض عليها ظروف العمل الفني التخلّي عن حجابها، ولكن "سيدتي نت" انفرد بحوار مطوّل مع والدتها حمل عنوان " والدة نداء شرارة الفائزة بلقب The Voice لـ"سيدتي نت": هذه حقيقة خلع ابنتي الحجاب"، أكدت فيه أن نداء لن تخلع الحجاب أبداً، وكان الدعم حاضراً من القراء ليحتلّ الحوار المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة بقائمة الأكثر مشاهدة برقم 176.139ألف مهتم بحجاب نداء شرارة.

صدمة سعد لمجرد في باريس

صدمة حقيقية تفاعل معها الجمهور العربي كلّه مع بدء قضية القبض على المطرب المغربي الشهير سعد لمجرد، قبل أيام قليلة من حفل كبير في العاصمة الفرنسية باريس، وسط طوفان الشائعات والأخبار غير المؤكدة، فكان "سيدتي نت" حاضراً بالتقارير الصحيحة والمتابعة الدائمة "لأزمة الموسم"، واحتلّ المركز الرابع في قائمة أكثر الموضوعات مشاهدة تقرير مطوّل بعنوان " بالتفاصيل: سعد المجرد إلى السجن وثبوت تهمة الاغتصاب بحقّه" تضمن متابعة لسير التحقيقات في محكمة الجنايات بباريس وأسباب إحالة الفنان الشاب إلى المحكمة بعد ثبوت صحة الاتهامات بالدليل. وتابعه 170.106 ألف قارىء.

وفاة نانسي عجرم!

الشائعات كانت الرفيق الدائم للنجوم في عام 2016، وأغلبهم قضى نصف وقته لنفي شائعة وفاته. ولكن الشائعة الأقوى كانت تتعلق بملكة القلوب نانسي عجرم، إذ أصدر المكتب الإعلامي التابع لها بياناً عاجلاً لنفي واقعة وفاتها في حادث سير مروّع، بعد أن شاركت مواقع التواصل الاجتماعي بشدة في الترويج للخبر، وكانت الحقيقة عند "سيدتي نت" الذي بادر إلى نشر البيان فور نزوله بعنوان " نانسي عجرم تنفي خبر وفاتها بحادث سير" فاحتلّ سريعاً المركز الرابع على قائمة أكثر الموضوعات مع دعوات 168.297 قارىء.

قسوة دنيا بطمة ضد حماتها برعاية زوجها

خلال العام الماضي، كانت الأخبار الاجتماعية للمطربة المغربية دنيا بطمة أكثر حضوراً من أخبارها الفنية، خصوصاً بعد ارتباطها بوالد الطفلة الأكثر تأثيراً في وجدان قراء الخليج العربي "حلا الترك". ومن بين عشرات المواقف الاجتماعية السعيدة والحزينة، كانت معركة دنيا مع حماتها الأكثر انتشاراً بين الجماهير، خصوصاً أن تبادلاً للاتهامات تمّ علناً عبر صفحات انستقرام، وشهد دعماً من محمد الترك لزوجته ضدّ والدته، ليتفاعل قراء "سيدتي نت" مع تقرير " دنيا بطمة ترد بقسوة على حماتها فكيف كانت ردّة فعل زوجها؟ " وتفاعل مع الخبر 164.678قارىء.

صباحية إيمي سمير غانم

حفل الزفاف الأكثر غموضاً طوال العام الماضي كان من نصيب النجمة إيمي سمير غانم وحسن الرداد. فكلّ التفاصيل كانت مجهولة ويتمّ تسريبها وسط إنكار تامّ من العروسين. فقبل الزفاف بأسبوع، كان الرداد ينفي ارتباطه بإيمي، وفجأة تابع الجميع تفاصيل عقد القران ثمّ السفر الجماعي لضيوف الحفل إلى قرية الجونة الساحلية. ولكن أكثر ما شغل قراء "سيدتي نت" هو صورة إيمي سمير غانم يوم "الصباحية" بعدما خالفت كلّ الأعراف المعتادة، وأصرّت على مغادرة غرفتها بصحبة زوجها للتجوال داخل المنتجع السياحي من دون مكياج. وشاهد التقرير 159.852 ألف قارىء.

رضا الفولي أكثر "مجرمات الفن" شهرة

فضائح النجوم هي الموضوع الأكثر تشويقاً، فما بالك لو كانت صاحبة الفضيحة نجمة شابة جميلة تشقّ طريقها نحو القمة، وتسقط فجأة بين أيدي العدالة متهمة بممارسة الدعارة. هذا ما حدث للفنانة الشابة رضا الفولي بطلة كليب "سيب ايدي" التي حظيت بتعاطف غير معتاد من القراء، يمكن تبريره بأنها كانت خارجة لتوّها من السجن بسبب مشاهدها المثيرة داخل الكليب الذي حظي سابقاً بنسبة مشاهدة غير مسبوقة، وانتهى باتهامها والمخرج بالترويج للفسق. لكنها وحدها التي دفعت الثمن بعد نجاح المخرج في مغادرة البلاد. وحظي الموضوع بمتابعة 159249 ألف مهتم.

أسرار اعتزال شيرين عبد الوهاب يكشفها هذا الرجل

صدمة اعتزال المطربة شيرين عبد الوهاب تضاعف تأثيرها بسبب غياب المبرّر الحقيقي ومتاهة التفاصيل المتداولة عبر المقرّبين منها؛ ولهذا كشف "سيدتي نت" الحقيقة الكاملة لقصة اعتزالها في حوار خاصّ مع المنتج علي المولى بعنوان "علي المولى يكشف عن السبب الحقيقي لاعتزال شيرين عبد الوهاب؟"، إذ كشف عن أسرار الاعتزال وكيف نجح في إقناع شيرين بالعودة عن قرارها وسط اهتمام 158.645 من القراء.

يعود "أراب أيدول" .. لتعود أزمات أحلام

بعد غياب، يعود برنامج "أراب أيدول"، وتعود كالعادة أزمات المطربة أحلام. وفي الموسم الرابع الذي لم يكتمل بعد، كانت الأزمة الأكبر مع المتسابق اليمني الشاب عبدالله الخليفي، الذي أحرج أحلام على الهواء بتصحيح معلومات مغلوطة عن الأغنية التي قدّمها باعتبارها سعودية، بينما يعلم الجميع أنها يمنية. عندها، اشتعلت معركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدها "سيدتي نت" وقدّمها كاملة للقراء وسط اهتمام 153.820 قارىء ، ولم تخمد الأزمة حتى أشعلت أحلام معركة أخرى مع المتسابقة الجزائرية كامليا ورد، التي خرجت من التصفيات، لكنها لم تخرج من حلبة الأزمات، فطاردت أحلام عبر تويتر ويوتيوب باتهامات قاسية جداً لم تملك أمامها الملكة إلا "البلوك" وسط متابعة 109.182 ألف قارىء.

شائعة طلاق منى زكي وأحمد حلمي

الغزل الصريح بين منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي طوال عام 2016 واجهته صدمة كبرى بعد انتشار شائعة طلاقهما. ويبدو أن من أطلق الشائعة اعتمد على الصمت المعتاد من الزوجين تجاه هذه الأخبار المفبركة. ولكن منى تخلّت عن صمتها، بحضور "سيدتي نت" في أول حوار بالفيديو ردّت فيه على هذه الشائعات، وقدّمت فاصلاً من المديح لزوجها، لتموت الشائعة بعد سنوات من التكرار. وتابع الموضوع 150.804 ألف قارىء.

رحيل حزين للولد الشقي وائل نور

اعتاد النجم وائل نور المزج بين مشاهد الضحك والحزن في لحظات قليلة داخل أعماله الفنية. لكن هذه العادة لم تفارقه حتى في سرادق عزائه بعد وفاته وحيداً داخل منزله بالإسكندرية. فقد ظهرت زوجته الحامل في أيامها الأخيرة لتتقبل العزاء بجوار طليقته وأمّ أولاده مع الكثير من النجوم. ورصد "سيدتي نت" تفاصيل مراسم العزاء بالصور. وقد توقّف قراء "سيدتي نت" أيضاً أمام "أحزان" الطفل الذي لم يولد بعد بعدما كشفت أرملة الفقيد عن حملها في الأسابيع الأخيرة. وبالفعل، وضعت مولودها بعد أيام من دفن وائل نور مع دموع 149.597 ألف متعاطف مع الطفل اليتيم.

أسرار الراحل نور الشريف

رحيل النجم الكبير نور الشريف كان واحداً من أقسى لحظات عام 2016. لكن الأقسى من الرحيل كان كمّ الشائعات الرائجة حول حياته الخاصّة وزواجه سراً وأسباب الوفاة وموقف أسرته. وقدّم "سيدتي نت" الإجابة بالفيديو على لسان زوجته الوحيدة النجمة بوسي التي أوضحت أسباب إخفاء أمر مرضه بالسرطان عليه حتى وفاته، كما كشفت كذب كلّ ما تردد عن زواجه سراً بتقرير مطوّل حمل عنوان " بوسي تكشف طبيعة المرض الذي توفي بسببه نور الشريف وحقيقة زواجه الثاني". واطلع على الخبر 147.788 قارىء.

حلا الترك هل تعرّضت للخطر؟

المعركة بين دنيا بطمة وحماتها لم تكن بعيدة عن "ضرتها" منى السابر والدة الفنانة حلا الترك التي ألمحت إلى احتمال تعرّض أولادها للخطر، في تقرير نشره "سيدتي نت" بعنوان " والدة حلا الترك تهدد: إذا حصل شيء لأولادي سأقاضيكم". وتضمّن التقرير تصريحات خطيرة لجدة الأولاد ووالدتهم حول إكراه الفنانة الصغيرة حلا على إبداء المحبة لزوجة أبيها دنيا بطمة. وتابع الأزمة مع "سيدتي نت" 147.788 قارىء.

كلمة سر هيفاء وهبي .. اسمها زينب

اسم هيفاء وهبي وحده يكفي لإثارة فضول الملايين في وقت تُشكّل ابنتها البعيدة عن الأضواء زينب الموضوع الأكثر إثارة، خصوصاً أنّ العلاقة بينهما مقطوعة منذ فترة طويلة لأسباب عائلية. ولكن الشابة المتزوجة تحنّ لوالدتها أحياناً، وتنشر بعض الصور بـ"لوك" أقرب إلى الفنانة الشهيرة. وهنا، رصد "سيدتي نت" أحدث صورة لزينب وكيف بدت قريبة الشبه لوالدتها وسط اعجاب 144771 متابع.

لغز وفاة ممدوح عبد العليم

مع مطلع العام الماضي، ذهب النجم ممدوح عبد العليم لممارسة الرياضة بناديه المفضّل، فعاد جثة هامدة لأسباب ظلّت غامضة، حتى تواصل "سيدتي نت" مع الطبيب الذي كان أول من استقبل جثمان الفقيد، فنفى في تقرير بعنوان" ماذا قال طبيب ممدوح عبد العليم عن سبب وفاته؟" شائعة وصوله إلى المستشفى على قيد الحياة وموته بسبب قلّة الإمكانات الطبية، تاركاً سبب الوفاة لغزاً بيد خبراء الطب الشرعي. بعدها، تابع القراء مع "سيدتي نت" تفاصيل الجنازة وأحزان أسرة الفقيد ونجوم الفن ودعوات بالرحمة من 141.152 قارىء.

محمد عساف ولينا القيشاوي أقسى من مجرد انفصال

انفصال الإعلامية الشابة لينا القيشاوي عن مواطنها نجم "أراب أيدول" محمد عساف كان أكثر من مجرّد خبر. فالثنائي تحوّلا إلى رمز للنجاح انهار فجأة تحت وطأة العشرات من الشائعات الدرامية حول واقعة زواجها سابقاً من دون إخباره، وأنها قرّرت العودة مجدداً إلى عملها كمذيعة في التلفزيون بخلاف ما كان يرغب فيه عساف. ولم يقتصر الأمر على الشائعة السالف ذكرها بل انتشرت شائعات أخرى تخدم الهدف نفسه. ومثل أغلب النجوم، اختار عساف أن يلملم أحزانه ويعبر الحدث بصمت. لكن لينا كانت حاضرة للدفاع عن سمعتها، فنشر "سيدتي نت" تقريراً كاملاً حول شهادة لينا عن أسباب الانفصال وموقفها من خطيبها السابق في تقرير مطوّل حمل عنوان " لينا القيشاوي تكشف أسباب فسخ خطوبتها من محمد عساف" تابعه 134517 مهتم ، وبعدها فتح الفنان الشاب قلبه وعقله لقراء "سيدتي نت" بحوار مطوّل عن أسباب الانفصال شاهده 112801 معجب بالثنائي المنفصل.

محنة أنجلينا وبراد بيت من هنا بدأت الحكاية

قراء "سيدتي نت" يمنحون الأولوية لنجومهم العرب، إلا عندما يتعلق الأمر بسفيرة الإنسانية أنجلينا جولي إذ يختلف الوضع. وكان "سيدتي نت" صاحب السبق في متابعة التطورات "الدرامية" الخاصّة بحياة أنجلينا، منذ وعكتها الصحية بعد نحافتها الزائدة، ثمّ في أزماتها مع زوجها براد بيت التي انتهت بالطلاق. وكانت البداية مع تقرير بعنوان " براد بيت: أنجلينا ليست بخير" تضمن الشرارة الأولى لمسلسل الأزمات الذي مرّ باتهامات أمام القضاء والمحاكم وانتهى بأنّ براد بيت نفسه لم يعد بخير! شاهد الخبر 130898 قارىء.

نجلاء فتحي وحفيدتها وقراء "سيدتي نت"

ذاكرة "سيدتي نت" تتمتع بالوفاء لنجمات الجيل الذهبي للفن العربي، ومعها قلوب قلوب 110.991 ألف من القراء الذين توقفوا طويلاً أمام الظهور الأول للنجمة نجلاء فتحي بعد سنوات من الغياب بسبب متاعب الكبد وأمراض المناعة، عندما وافقت لأول مرة على حضور حفل رسمي من أجل عيون حفيدتها في دار الأوبرا المصرية.

محمود عبد العزيز حلم بوسي شلبي "الحزين"

آخر أحزان عام 2016 كانت رحيل الساحر محمود عبد العزيز. وقدّم "سيدتي نت" متابعة يومية لكلّ تطورات حالته الصحية، وكان أول من يبادر إلى نفي شائعات وفاته المتتالية، كما تابع مراسم الجنازة والعزاء. ولكن قراء "سيدتي نت" تأثروا كثيراً بتصريحات زوجته الإعلامية بوسي شلبي عن حياتها مع الراحل وكيف كان زواجها منه حلماً تحقق بعد طول انتظار بتقرير حمل عنوان " بوسي شلبي: حققت "حلم العمر" وتزوجت محمود عبد العزيز" " تابعه 109182 قارىء.

اختيارات قراء "سيدتي نت" بدت عابرة لأحداث كبرى مثل الزفاف الأسطوري للفنانة اليمينة الأصل بلقيس إلى رجل الأعمال السعودي، ومحاولات الأسطورة محمد رمضان صنع شعبية له بالأخبار المثيرة حول سياراته الفارهة، كما لم تظهر بالقائمة الأخبار الخاصة بزواج كندة علوش والنجم عمرو يوسف، فيما غابت تقريباً أنباء دراما رمضان عن المشهد، برغم أنّ الموسم الأخير شهد العشرات من الأعمال المميزة، في وقت خرجت أغلب برامج اكتشاف المواهب الفنية بالعالم العربي من دائرة اهتمام القراء، وتجاوز القراء أزمة المطربة أنغام الشهيرة في الكويت عندما كانت مهدّدة بالحبس بقضية الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح جدة ابنها عبدالله. واختفت أخبار بعض نجوم السوشيال ميديا من القائمة مثل إليسا وأصالة وميريام فارس وعمرو دياب.

هذه الموضوعات الأكثر مشاهدة طوال عام 2016، اختارها القراء الأعزاء من بين مئات الأخبار والتقارير والحوارات .