هذه آخر أيام تصوير مسلسل "السلطان والشاه" التاريخي

تشهد مدينة الإنتاج الإعلامي واستديوهات المغربي يومي الخميس والسبت المقبلين تصوير آخر مشاهد المسلسل التاريخي السلطان والشاه والذي يعد أكبر تجمع لنجوم الوطن العربي في أضخم انتاج تاريخي لعام 2017.

ومن المنتظر أن يصل النجم سامر المصري والنجمة صفاء سلطان الى القاهره لتجسيد آخر مشاهدهم خلال اليومين المتبقيين وقد اعرب الفنان القدير محسن العلي رئيس مجلس ادارة سكوب ميديا عن سعادته بقرب انتهاء تصوير العمل استعداداً لظهوره على الشاشات المحلية والعربية مؤكداً أن العمل مأخوذ عن قصة الكاتب هاشم السيد تأليف عباس الحربي واخراج محمد عزيزية شيخ المخرجين العرب، ويضم نخبه من أبرز النجوم العرب.