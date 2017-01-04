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بالفيديو: فيفي عبده تجمع 122 ألف تهنئة لـ نادية لطفي ..والسبب

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الأربعاء 04-01-2017 22:28

أقامت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده أكبر احتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة نادية لطفي داخل غرفتها بالمستشفى، حيث استجاب لدعوتها أكثر من 122 ألف معجب لم يقدموا التهنئة فحسب، وإنما حذروا فيفي عبده من التعامل بحماس مع الفنانة الرقيقة التي لم يصدر عنها أي كلام إلا لفظة "ألم" بعدما جذبت فيفي ذراعها بانفعال زائد لكي تقبلها.

فيفي نشرت أول مقطع للفنانة القديرة نادية لطفي بعد أشهر طويلة من الغياب داخل المستشفيات إثر وعكة صحية أثرت على قدرتها على التنفس وتسببت لها بجروح وكدمات بالصدر، وبدت نادية محتفظة بالكثير من جمالها القديم، ومذهولة من انفعال فيفي الزائد، الذي تسبب لها بألم كبير بعدما جذبتها من ذراعها، ولهذا توالت التعليقات المطالبة بالرفق مع الفنانة الكبيرة، وبعدها بدأت تعليقات التهنئة بعيد ميلاد نادية والإشادة برقيها وفنها.

وكتبت فيفي عبده تعليقاً على الفيديو قائلة: "كل سنة ونجمتنا القديرة الجميلة نادية لطفى بألف خير. بحبكم أوي خمسة مواه". Happy happy birthday super star Nadia Lotfi.. love you all 5 muahhhh

شاهدي أول ظهور لنادية لطفي بعد رحلة علاج طويلة

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سيدتي

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