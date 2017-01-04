ديمة الجندي محاطة بالقيود من mbc

تتابع الفنانة السورية ديمة الجندي بصمت مطبق تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل جديد سيكون حاضراً في رمضان 2017 .

وبحسب ما علم " سيدتي نت " حصرياً فإن العمل يحمل عنوان " غرابيب سود " أو " على قلوب أقفالها " وهو من تأليف ورشة كتاب بينما يتولى الإشراف عليه المخرج السينمائي المصري عادل أديب .

العمل يجري تصويره بعيداً عن أية تصريحات إعلامية أو صور بسبب القيود والشروط الجزائية التي فرضتها محطة mbc على النجوم المشاركين بهذا العمل حيث منعتهم من التصريح عن أي معلومة تخص العمل مهما كانت كما منعت الصور عن وسائل الإعلام .

وبحسب المعلومات التي حصل عليها " سيدتي نت " فإن العمل يتناول موضوع تنظيم داعش الإرهابي و الجرائم التي يرتكبها و اعدامه للأسرى وتجنيده للشبان و الطرق التي تتم بها، حيث تستند أحداث العمل على شهادات حية جمعت من الناجين من جحيم التنظيم الارهابي.