دويتو الفنانة دنيا بطمة والدوزي قريباً

نشرت شركة "الترك" للإنتاج صورة خاصة مكتوب عليها قريباً، تجمع بين الفنانة دنيا باطمة والفنان الدوزي، على صفحتها الخاصة بالإنستغرام. الصورة على مايبدو تحيل على العمل الجديد الذي سيجمع بين الفنانين معاً، بعنوان "غير قوليا" إذ تم تصوير فيديو كليب الأغنية بجزر المالديف.

الصورة شهدت تفاعلاً كبيراً، خصوصاً من محبي دنيا و الدوزي، حيث انهالت التعاليق معبرة عن شوقهم لصدور العمل، والذي اجمعوا بأنه سيكون عملاً رائعاً كما عودتهم دنيا.

يذكر انه سبق لدنيا أن أعلنت عن الديو منذ مدة، كما أنها أدت مقطعاً منه خلال استضافتها بإحدى المحطات الإذاعية، والذي نال إعجاب العديدين.